Elisabetta Gregoraci in ansia per il figlio: “Fisioterapia, ci vuole pazienza”

Elisabetta Gregoraci accompagna il figlio a fare fisioterapia: “Monello del mio cuore”

Perfetta sul palcoscenico e mamma amorevole a telecamere spente, la conduttrice di Battiti Live non sbaglia un colpo. Impeccabile in tv, non trascura mai gli affetti che sono il punto fermo. I nipoti e il figlio Nathan Falco sono gli amori della sua vita e non perde occasione per sottolinearlo sui social e non solo. In queste ore la nota conduttrice ha mostrato proprio nelle sue storie su Instagram di aver portato il figlio in uno studio medico:

“Fisioterapia, un po’ di pazienza monello del mio cuore”.

Nello scatto condiviso dalla showgirl è apparso il figlio steso su un lettino, accanto al medico che gli muoveva la gamba destra. La foto ha preoccupato un po’ i followers della presentatrice che ha poi mostrato però la passeggiata con il piccolo segno che, nonostante un po’ di ansia iniziale, il figlio di Flavio Briatore sta bene.



Nota conduttrice commossa per un regalo: “Pensiero bello e delicato, grazie”

Attivissima sui social Elisabetta Gregoraci è rimasta particolarmente colpita da un regalo che ha ricevuto: una cornice d’argento con all’interno la foto in abito da sposa con accanto la madre (venuta a mancare nel 2011).

“Grazie Giulia per questo bellissimo pensiero che hai avuto, così bello e delicato, io con la mia mamma, grazie”.

Queste le parole della conduttrice che non è riuscita a nascondere l’emozione e la voce tremolante, commossa per il regalo ricevuto dalla fan.

Elisabetta Gregoraci: come prosegue la storia d’amore con l’imprenditore Giulio Fratini

Intanto in queste settimane la nota conduttrice è stata al centro della cronaca rosa per via della presunta liaison con l’imprenditore Giulio Fratini. La coppia infatti si è concessa agli obiettivi dei paparazzi, evitando di nascondersi e mostrandosi senza remore in giro per le vie di Milano. La relazione al momento non è ancora stata ufficializzata dai diretti interessati, ma il legame tra i due sembra evidente. La frequentazione sarebbe iniziata la scorsa estate. La conduttrice e l’imprenditore erano stati paparazzati infatti a Forte dei Marmi. In questi mesi l’amicizia speciale sarebbe diventata un legame sempre più forte ed è il caso di dire: se son rose fioriranno!