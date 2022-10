Elisabetta Gregoraci non si nasconde più: foto insieme a Giulio Fratini

Giulio Fratini ha conquistato la popolare conduttrice: è scoppiato l’amore

La scorsa estate sono circolati tantissimi rumor sul fatto che Elisabetta Gregoraci avrebbe ritrovato nuovamente il sorriso al fianco di un uomo. Tuttavia le conferme non sono mai arrivate dalla diretta interessata, che ha sempre preferito glissare su tutta questa faccenda. Sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna ecco che sono state pubblicate le foto della conduttrice al fianco dell’imprenditore Giulini. Dalle immagini è possibile notare un certo feeling tra i due, come evidenziato anche dallo stesso magazine edito da Cairo Editore: “Elisabetta Gregoraci ha deciso di uscire allo scoperto con un nuovo uomo…Ormai sono una coppia ufficiale…”

Elisabetta Gregoraci ed il nuovo compagno insieme a Milano: lo scoop di Diva e Donna

Il settimanale ha anche fatto notare che la conduttrice e l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini sono stati sorpresi caminare mano nella mano senza alcun problema per le vie di Milano durante la Fashion Week:

“Non si nascondono, si lasciano immortalare dai fotografi e lei sfoggia un sorriso significativo…”

Il magazine ha poi rivelato che l’ex moglie di Flavio Briatore, la quale è stata sorpresa insieme al presunto fidanzato pure dal settimanale Chi, non sembrava essere così serena e felice da tempo: “Lei sfoggia un sorriso significativo…” Che sia davvero amore? Chissà, intanto è certo che in tutte le foto pubblicate sull’ultimo numero del periodico emerge il loro feeling: “Elisabetta si è sempre dichiarata single, ma ora per la prima volta si lascia fotografare con accanto un altro uomo…”

Flavio Briatore benedice il nuovo amore della sua ex moglie: il retroscena

Diva e Donna ha poi rivelato che girano diverse voci di corridoio sul fatto che anche il noto imprenditore e proprietario del Billionaire in Sardegna e del Twiga a Forte dei Marmi avrebbe benedetto il presunto nuovo amore scoppiato tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: “Le indiscrezioni dicono che anche l’ex marito Briatore, al quale Elisabetta è sempre molto vicina per il bene del figlio Nathan Falco, approvi questo nuovo amore…” A questo punto non resta che fare i migliori auguri alla nuova coppietta.