Elisabetta Gregoraci, passo avanti importante con Giulio Fratini (FOTO)

Nota conduttrice vicina alla famiglia del compagno: passo avanti per la coppia

Non è più una novità la frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. L’imprenditore e la conduttrice ormai non si nascondono più e hanno iniziato a mostrarsi davanti agli obiettivi dei paparazzi senza più remore. Ora però a lanciare un nuovo gossip sulla coppia è stato l’ultimo numero del settimanale Chi. A quanto pare infatti i due avrebbero fatto un importante passo avanti e, dopo aver smesso di sviare i fotografi per evitare di essere ripresi insieme, hanno trascorso dei giorni a Firenze nella casa di famiglia dell’imprenditore. Segno che la coppia sta facendo decisamente sul serio. “Adesso l vediamo a Firenze” si legge sul noto settimanale, in cui si riporta: “Fanno i turisti innamorati, ma in realtà questa è la casa di Fratini e della sua famiglia. La romantica gita ha un sapore ancora più forte: Eli è entrata nella vita del ragazzo”.



Elisabetta Gregoraci: abbracci e sguardi complici con il nuovo compagno. FOTO

Ha sempre sottolineato che, se avesse trovato l’amore, non si sarebbe nascosta davanti agli obiettivi dei fotografi la conduttrice di Battiti Live. E così è stato! ora si mostra senza problemi in compagnia di Giulio Fratini, ex di Roberta Morise e Raffaella Fico. Abbracci, sguardi d’intesa, selfie e sorrisi colorano le giornate della coppia, come visibile nella foto in basso e in quella di apertura. Anche se da parte dei diretti interessati l’ufficialità non è ancora arrivata, le passeggiate mano nella mano a Milano e a Firenze lasciano pochi dubbi.



Conduttrice di Battiti Live: in che rapporti è con l’ex marito Flavio Briatore

Felice accanto a Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci, che tornerà con una grande sorpresa, non ha ancora annunciato di aver trovato l’amore e c’è ancora chi sospetta che il sentimento tra lei e l’ex marito non si sia ancora spento. La conduttrice dopo la separazione, avveduta nel 2017, ha preso infatti casa a Monte Carlo, poco distante da quello del marito. Nonostante l’addio, la coppia ha mantenuto un legame solido e, unita dal piccolo Nathan Falco, continua a formare una famiglia affiatata. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge infatti: “Non tutti erano così convinti che il loro legame fosse concluso”. Come avrà preso l’imprenditore di Verzuolo la notizia della nuova simpatia dell’ex moglie?