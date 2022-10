Boom! Elisabetta Gregoraci torna con una grande sorpresa: “Non vedo l’ora”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 17, 2022 , in Personaggi Tv

La conduttrice prepara una grande novità: “Non vedo l’ora di mostrarvela”

La showgirl calabrese prepara il grande ritorno in pista. Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare con delle grandi novità per il proprio pubblico e nel corso di una intervista concessa a Wondernet Magazine ha scoperto le carte sul futuro. Nelle scorse ore l’ex Lady Briatore è stata tra le vittime dell’ultima puntata di Scherzi a parte, dove in terra pugliese si è ritrovata a fare i conti con una compagna di set alquanto spigolosa. L’ex concorrente del GF Vip, sempre dal Sud, si appresta a lanciare una grande novità, questa volta dalla sua Calabria, uno spot di promozione direttamente dalla sua regione:

Questo progetto che è nato è molto bello e io non vedo l’ora che venga mostrato al pubblico, affinché si possa ancor più far parlare di tutta la bellezza che contraddistingue quei luoghi da cui provengo. Io sono calabrese perché sono nata lì, ho il mio sangue che ha quelle origini, fatte di mare e montagna insieme, di nduja

Elisabetta Gregoraci ammette: “Ci sono delle cose che si possono migliorare”

Un legame, quello tra Elisabetta Gregoraci e la sua Calabria, che è decisamente viscerale. Nonostante ciò la conduttrice di Battiti Live, il programma musicale dell’estate di Mediaset, riconosce che sono diversi i punti a cui rimettere mano nella propria terra d’origine e sembra avere le idee chiare sulla tematica: “Ci sono delle cose che vanno assolutamente migliorate. In primis la viabilità, e quindi la possibilità di poter raggiungere quella bellissima Terra da cui provengo con tanto orgoglio”. Nonostante la lontananza dalla Calabria Elisabetta non perde mai di vista tutto ciò che accade nella meravigliosa terra.

La nuova relazione della showgirl

Dopo mesi, anzi anni di rumors, Elisabetta Gregoraci potrebbe essere giunta a un punto di svolta nella propria vita sentimentale. Vittima di Scherzi a parte nell’ultima puntata, l’ex moglie di Flavio Briatore è stata avvistata con Giulio Fratini, con il quale sono spuntati degli scatti. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di recente e ora diventa molto complicato smentire la possibile relazione. Nessuno si è sbottonato però fino ad ora.