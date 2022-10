Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati: lui fa un gesto importante

Procede la storia tra la cantante e il pilota: ci sono state le presentazioni in famiglia?

Procede a gonfie vele la relazione sentimentale tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone. I due sono stati sorpresi insieme, dopo essersi mostrati felici anche sui social. In particolare la cantante e il pilota motociclistico dopo essersi concessi una vacanza romantica, sono stati avvistati in un bar di Vasto: lo scatto fotografico in questione è stato condiviso dall’influencer Deianira Marzano in una storia del suo profilo Instagram dopo averla ricevuta da un utente della rete. L’esperta di gossip ha scritto: “In un bar a Vasto, città natale di lui”. Molti fan non hanno fatto fatica a capire che l’ex allieva di Amici ha fatto sicuramente la conoscenza della famiglia del suo nuovo fidanzato. Ovviamente è già un gesto importante quello di cui si è reso protagonista il 33enne, per aver portato la sua amata nella sua città natale.



La coppia fa sul serio dopo il flirt estivo: pubblicato il primo selfie insieme sui social

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone non si nascondono più, visto che stanno continuando a viversi la loro storia d’amore. Pare che la coppia sia intenzionata a fare sul serio, tanto che il pilota motociclistico ha portato la fidanzata nella sua città natale, con cui era solito recarsi con l’ex Belen Rodriguez. I due sono stati avvistati in un bar della cittadina abbruzzese, e la fotografia in questione è arrivata all’influencer napoletana Deianira Marzano, che non ha perso tempo per mostrarla. Il 33enne è molto legato ai genitori e al fratello, e sembrerebbe proprio che abbia deciso di presentare la cantante ai suoi parenti. Inizialmente si parlava di un flirt estivo, ma una volta rientrati dalle vacanze hanno continuato a frequentarsi. Intanto i due che lo scorso settembre sono stati paparazzati a Milano, si trovano a Madrid. A proposito di ciò, nelle scorse ore l’ex allieva del talent condotto da Maria De Filippi durante una cena in un ristorante ha pubblicato il primo selfie di coppia: nello specifico la ragazza sorride mentre il suo fidanzato le dà un bacio sulla fronte.

Le recenti dichiarazioni dell’ex allieva di Amici sulla sua nuova fiamma. Arriva la svolta

A inizio settembre la cantante ha rotto il silenzio sulla sua nuova fiamma ai microfoni di Verissimo: “E’ una persona che mi piace, però un mese è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci fuori poi si vedrà, è troppo presto per dire altro“. Ospite a Domenica In, invece l’artista ha dichiarato: “Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con lui da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta“. Inoltre ha confermato la loro frequentazione a Vanity Fair: “Se dovesse fiorire fiorirà”. A quanto pare è arrivata una svolta nel loro rapporto dopo diversi avvistamenti e aver trascorso le vacanze tra la Puglia e la Sardegna, dato che la loro love story va avanti alla grande.