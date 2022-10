Elodie e Andrea Iannone sempre più vicini: paparazzati insieme a Madrid

I due ormai non si nascondono più: foto mano nella mano a Madrid e gesto significativo

Le prime voci di un possibile flirt tra i due sono uscite prepotentemente il 9 agosto, quando The Pipol aveva lanciato una rivelazione come un fulmine a ciel sereno dei due ragazzi insieme in una vacanza in Sardegna. Poi, i due erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, con Elodie che a Verissimo e a Domenica In aveva confermato tali voci dicendo che stava passando un bel momento dal punto di vista sentimentale, si stavano frequentando da due mesi e che il tempo avrebbe detto come si sarebbe evoluta la situazione. Bene, la nuova coppia è stata immortalata da Chi mano nella mano a Madrid e poi in un ristorante dove si sono scambiati un bacio significativo, il primo in pubblico. La settimana scorsa la cantante e il pilota sono invece andati a Vasto, città di Iannone, per le prime presentazioni in famiglia.

Fuga d’amore in bicicletta: Elodie e Iannone ormai sono sempre insieme

La cantante romana e il pilota abruzzese sembrano ormai inseparabili: qualche giorno fa i due sono andati a fare una escursione impegnativa in biciletta, con l’uomo che ha anche dato della “bonazza” alla sua compagna. Il 33enne, dopo anni difficili tra le storie movimentate con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis e la sospensione dalle corse per doping, un durissimo colpo per un amante della velocità come lui, sembra aver trovato finalmente la felicità e la stabilità con l’esuberante Elodie. Invece lei, ospite della festa del Cinema a Roma, ha da poco ricevuto il Premio Speciale WiCA dedicato alle donne iraniane per la sua prima interpretazione da attrice nel film Ti mangio il cuore. Dunque i due sembrano passare un bel momento della loro vita.

Presentazioni in famiglia a Vasto: i due vogliono ufficializzare a tutti gli effetti la loro relazione

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone settimana scorsa sono stati avvistati in un bar di Vasto, città natale di lui, paparazzati da un utente, con la foto che è stata poi resa pubblica dall’influencer Deianira Marzano. Il pilota avrebbe approfittato del ritorno nel suo paese natale per svolgere le consuete presentazioni in famiglia, dato che tutt’oggi i suoi genitori e il fratello vivono ancora nella cittadina abruzzese. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione di una delle nuove coppie più chiacchierate del momento.