Fabio Fazio choc su Francesco Totti: “Preferirei non intervistarlo”

Francesco Totti, la clamorosa rivelazione del conduttore di Che tempo che fa: “Non lo intervisterei”

Fabio Fazio ha voluto celebrare i 20 anni del suo programma sulle pagine dell’ultimo numero del magazine Oggi. Il giornalista ovviamente gli ha ricordato di aver intervistato tantissimi personaggi famosi, tra cui anche il popolare ex calciatore che da poco si è separato da Ilary Blasi, cogliendo la palla al balzo per chiedere al presentatore cosa gli chiederebbe oggi. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, non ha fatto mistero che probabilmente non lo intervisterebbe perché sarebbe decisamente a disagio a scavare nel suo privato:

“Sarei in difficoltà…Non trovo giusto scavare nel privato delle persone per avere un titolo sul giornale…Sinceramente preferirei non farla, quell’intervista…”

Fabio Fazio lo confessa solo ora: “Ecco perchè non mi hanno riconfermato su Rai Uno”

Successivamente il conduttore di Che tempo che fa, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Oggi, ha rivelato di credere che l’intervista al Premier francese Macron gli sia costata la permanenza su Rai Uno:

“L’Italia era in crisi con la Francia, la Rai era schierata…Pareva che avessi parlato con un nemico del popolo…Credo che quell’incontro mi sia costata la permanenza su Rai Uno…”

Difatti Fazio, che su Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato di non aver voglia di invecchiare in televisione preferendo stare accanto ai suoi figli, ha poi dichiarato che purtroppo quando la politica è aggressiva è difficile che qualcuno si schieri dalla sua parte, dirigenti Rai compresi: “Spesso il fatto di essere liberi lo si vede in queste circostanze, perchè non sei difeso da nessuno…”

Che tempo che fa, il conduttore svela: “Il mio contratto con la Rai è agli sgoccioli”

Il giornalista del periodico Oggi ha poi chiesto a Fabio Fazio se tra cinque anni continuerà a fare interviste in Tv ‘in mezzo ai pesci’. E il presentatore di Rai Tre ha rivelato di non poter rispondere a questa domanda, visto che il suo contratto con la Rai terminerà a breve:

“Non ho più l’ansia del domani…C’è questa stagione, poi finisce il mio contratto, vedremo…”

E se lasciasse la Tv definitivamente cosa farebbe? A questa domanda il presentatore ha dato una risposta laconica: “Niente…Vivere…”