Fabio Fazio lascia Che Tempo che fa? “Voglio stare accanto ai miei figli”

Il conduttore pensa al ritiro: “Non voglio invecchiare in tv, preferisco stare accanto ai miei figli”

Fabio Fazio scalda i motori in vista del ritorno di Che tempo che fa. Domenica sera il noto talk, uno dei più amati del piccolo schermo, farà nuovamente capolinea su Rai3 con i soliti grandi ospiti e una squadra di tutto rispetto, con la solita spalla a forma di uragano, Luciana Littizzetto. Intervenuto nel corso di una intervista concessa a TV Sorrisi e canzoni, Fazio ha rivelato anche i progetti per il futuro, lasciando intendere che il suo cammino in tv non sarà infinito, ma avrà una fine che potrebbe anche non essere troppo distante:

L’anno prossimo compirò 40 anni di carriera in TV, ma non ho nessuna voglia di invecchiare in televisione. Vorrei stare accanto ai miei figli, il futuro è loro

le parole del noto conduttore che dunque inizia a guardare oltre.

Fabio Fazio anticipa su Che tempo che fa: “Avremo una grande spalla”

Il presentatore è sceso poi nel dettaglio, dando ai lettori di TV Sorrisi e canzoni qualche anticipazione sull’edizione in partenza di Che tempo che fa e in arrivo domenica 9 ottobre sempre su Rai3 a partire dalle 20. Non ci sarà più come noto da tempo Orietta Berti, che in queste settimane stiamo vedendo nel ruolo insolito di opinionista al GF Vip di Alfonso Signorini. Dunque, per Fazio ci sarà una nuova presenza: “Arriva Mara Maionchi che sarà una grande spalla – ha rivelato il presentatore – . Sono prontissimo, ci saranno poi Nino Frassica e Gigi Marzullo”.

Il presentatore esalta la collega: “E’ un vento che scompiglia le idee”

Fin dalla stagione 2005-05 Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si sono uniti in un sodalizio che con il tempo è diventato uno dei rapporti televisivi più belli e sinceri della tv. Intervistato dal quotidiano TV Sorrisi e canzoni il presentatore ha speso parole importanti nei confronti della grande artista, che ovviamente sarà presentissima nella nuova edizione di Che tempo che fa: “Luciana è un vento che scompiglia le idee, un vento vitale. Il miglior talento comico che abbiamo in Italia” – ha affermato il padrone di casa del format di Rai3 -. Difficile dargli torto.