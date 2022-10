Federica Panicucci, la fuga romantica con Marco Bacini: “Bellissimo”

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 31, 2022 , in Gossip

Conduttrice di Mattino Cinque vola a Barcellona: “È bellissimo, qui sembra estate”

Ha da poco festeggiato i suoi 55 anni Federica Panicucci che si è concessa questo weekend all’estero, forse proprio per festeggiare il compleanno, una fuga romantica con il compagno Marco Bacini. La conduttrice di Cecina è volata a Barcellona per vivere un fine settimana diverso con l’imprenditore lombardo, con il quale fa coppia fissa dal 2016. A tenere aggiornati i fans sui suoi spostamenti è stata proprio la presentatrice di Canale5 che ha postato una serie di storie che la ritraggono sulla spiaggia della città spagnola.

“Siamo venuti a fare una passeggiata sul mare, qui devo dirvi che, a parte il clima eccezionale, è proprio bello. Gente che fa il bagno. Qui ancora tanto estate, venditori di parei, mare, un po’ di sole, caldo. veramente bellissimo”.

A stringere la conduttrice nella sua passeggiata su Playa de Barceloneta il compagno Marco Bacini, impeccabile in camicia e giacca, nonostante il grande caldo.



“Insieme, momenti felici”, il dolce messaggio di Federica Panicucci per il compagno

Hanno deciso di rompere gli schemi e fuggire dalla routine milanese, la conduttrice di Mattino 5 e il compagno Marco Bacini. La coppia ha postato sui social le foto del loro weekend romantico a Barcellona, come visibile nello scatto in altro. Felice e sorridente la 55enne si è mostrata sullo scenario della città spagnola. “Il nostro weekend a Barcellona, insieme, momenti felici”. Questo il commento della conduttrice di Cecina che la scorsa settimana ha festeggiato il suo compleanno e ha deciso di fare uno strappo alla regola, uscendo a cena fuori di giovedì, nonostante la sveglia all’alba per essere puntuale al timone del rotocalco di Canale5.

Federica Panicucci pensa all’estate: “Esattamente quanto manca ancora?”

È tornata al timone di Mattino Cinque oggi la conduttrice toscana, nonostante il fine settimana trascorso a Barcellona. Nessun segno di stanchezza sul volto e nello spirito della presentatrice che è apparsa raggiante in tv, rigenerata dalla breve vacanza. L’estate e le Maldive continuano però ad essere nel cuore della 55enne che sui social ha postato di recente una foto ricordo di lei nel mare cristallino del paese dell’Oceano indiano, scrivendo: “Esattamente quanto manca all’estate?”. Non è escluso che durante la pausa natalizia la 55enne non possa regalarsi un’altra fuga romantica.