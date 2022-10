Federica Panicucci lo confessa in diretta: “Mandato un messaggio importante”

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 14, 2022 , in Personaggi Tv

Mattino Cinque, la conduttrice davvero colpita da Cristina Quaranta: “Ha sofferto tanto nella sua vita”

Stamattina Federica Panicucci ha parlato con i suoi ospiti anche del Grande Fratello Vip. E in questa circostanza ha posto immediatamente le sue attenzioni sulla concorrente del reality show vip, che proprio ieri sera ha parlato della sua vita per la prima volta non facendo mistero che è stata costretta ad affrontare tanti drammi, tra cui anche la fine della sua ultima storia d’amore:

“A proposito della puntata di ieri sera…Voglio regalarvi un frammento di Cristina Quaranta…Ha raccontato un percorso della sua vita assai difficile…”

E successivamente ha lanciato la clip.

Federica Panicucci sulla concorrente del Grande Fratello Vip confessa: “Ha mandato un messaggio importante”

Una volta finito l’RWM ha ripreso ovviamente la parola la conduttrice di Mattino 5. E quest’ultima ha fatto notare di essere rimasta particolarmente colpita dalla concorrente nel momento in cui ha rivelato di essersi rimboccata le maniche quando per guadagnare i soldi una volta finita la sua storia d’amore. Difatti Cristina Quaranta ieri sera ha rivelato ad Alfonso Signorini che per 9 mesi ha addirittura fatto due lavori contemporaneamente:

“Quel poco che ho me lo tengo stretto…Il giorno lavoravo in un negozio di tessuti e la sera lavoravo in un ristorante…Adesso faccio solo quest’ultimo lavoro…”

La presentatrice, che ieri ha svelato un retroscena sul Re Carlo d’Inghilterra, non ha nascosto tutta la sua ammirazione per la donna, asserendo di essere certa che abbia mandato un messaggio importante agli spettatori a casa: “Ed è un messaggio importante quello che manda Cristina Quaranta…Nella vita c’è sempre un’altra possibilità…Voglia di rinascere…”

Morena Zapparoli non lo nega: “Con la Quaranta il suo ex è stato crudele”

Federica Panicucci ha poi voluto sapere l’opinione dei suoi ospiti in studio oggi a Mattino 5 sulla vita complicata della concorrente del Grande Fratello Vip. E a prendere subito la parola è stata la vedova di Gianfranco Funari, che non ha nascosto di provare a sua volta stima nei confronti dell’inquilina della casa già spiata dagli italiani perchè consapevole che non è certo stato facile rialzarsi dopo questa brutta delusione d’amore: