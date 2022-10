Mattino 5, Federica Panicucci spiazza tutti: “Abbiamo forzato la mano”

Federica Panicucci lo ammette in diretta: “Devo dire che forse abbiamo forzato la mano”

Oggi la popolare conduttrice, nella seconda parte di Mattino Cinque, è tornata a parlare dei Reali Inglesi, cogliendo la palla al balzo per svelare alcuni succosi retroscena. In questa occasione ha anche ricordato al numeroso pubblico a casa che la cerimonia dell’incoronazione ufficiale di Carlo è prevista il prossimo 6 maggio. A proposito di tale evento la presentatrice non ha fatto mistero che pare sarà una cerimonia low cost, arrivando addirittura a definire il Monarca forse un po’ taccagno:

“Il Re taccagno…Forse abbiamo un po’ forzato la mano, ma ci pare che sia così perchè la cerimonia del 6 maggio sarà davvero low profile…”

Mattino Cinque, la conduttrice fa notare una curiosità: “Non credo sia una svista”

Successivamente Federica Panicucci ha lanciato la clip in cui è stato fatto notare che per la cerimonia d’incoronazione di Carlo pare verranno fatti diversi tagli per risparmiare un po’. Una volta finito l’RWM è intervenuta nuovamente la conduttrice, che ieri ha fatto una rivelazione choc su Pamela Prati, facendo notare una curiosità. Di cosa si tratta? Ha rivelato che la data prevista per l’incoronazione coincide con il compleanno del piccolo Archie (il figlio di Harry e Meghan). Coincidenze? La Panicucci non ha nascosto di avere più di qualche perplessità nel pensare sia stato solo un caso:

“Non lo so…A mio parere…Vado da Antonio che se la ride…Insomma…Non mi sembra una svista…La Casa Reale fa tutto con così tanta attenzione…”

La conduttrice non ha dubbi: “La cerimonia del 6 maggio oscurerà il compleanno del piccolo Archie”

Ha poi preso la parola il giornalista Antonio Caprarica, il quale ha escluso che la Casa Reale abbia voluto fare in qualche modo un dispetto ad Harry e Meghan mettendo la cerimonia di incoronazione del Re Carlo proprio il giorno del compleanno del loro bambino. Tuttavia Federica Panicucci non ha nascosto di avere invece più di qualche dubbio a tal proposito, asserendo di credere che con questa mossa potrebbero aver voluto oscurare il compleanno del piccolo:

“C’è il compleanno del nipotino…Quindi magari loro non ci saranno…Magari qualcuno dirà che non ci saranno per quel motivo e forse quella data è stata scelta per quella ragione…”

L’ospite di Mattino 5 è però rimasto fermo sulle sue posizioni non facendo mistero di pensare che forse questo evento potrebbe essere invece l’occasione per ricucire il loro rapporto: “Se non venissero sarebbe guerra totale…”