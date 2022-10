Federica Panicucci e ospite, botta e risposta al veleno: tensione in studio

Mattino Cinque, l’ospite non ci sta e sbotta: “Ci sono rimasta male”

Stamattina è tornata nel programma mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci l’avvocato della mamma accusata di aver ucciso sua figlia lasciandola a casa 6 giorni da sola. E anche stavolta c’è stata tensione in studio. Il motivo? L’avvocato della donna, vedendo un servizio in cui sono stati mostrati dei presunti messaggi della sua assistita, non ha nascosto di non aver affatto gradito:

“L’unica cosa che ci rimango male è che sento il contenuto di messaggi che avrebbe scritto a terzi…Le assicuro che i messaggi sono in mano della Procura e basta…”

L’avvocato ha in pratica fatto capire chiaramente che i giornalisti starebbero ingigantendo la faccenda: “Perchè aggiungere colore ad una situazione che è già a tinta di fosco?”

Federica Panicucci si arrabbia con la sua ospite: “Colore? Stiamo facendo cronaca!”

Successivamente ha preso la parola la conduttrice di Mattino 5, che ha subito ripreso l’avvocato della donna finita sotto accusa per aver ucciso sua figlia di 18 mesi lasciandola sola a casa per ben 6 giorni: “Non è colore questo…E’ cronaca…” Tuttavia l’avvocato è rimasta ferma sulle sue posizione, asserendo che i messaggi che la sua assistita avrebbe mandato a terzi non esisterebbero: “No, i messaggi non è vero che esistono perché nessuno li può sapere…” La presentatrice, che ieri mattina ha ripreso Patrizia Groppelli, ha subito replicato di non aver mai parlato di nessun messaggio: “Io non ho nominato nessun messaggio…” L’ospite ha quindi fatto notare che i suddetti messaggi sono stati riportati nel servizio appena andato in onda.

Scontro tra l’ospite e la conduttrice: acceso botta e risposta in diretta

Federica Panicucci ha quindi difeso immediatamente i giornalisti di Mattino Cinque, asserendo di aver semplicemente svolto il loro lavoro:

“Comunque questi messaggi erano sui giornali…I nostri giornalisti in ogni caso fanno il loro lavoro…”

L’avvocato ha però continuato a criticare, asserendo che forse più di qualche giornalista usa la fantasia. La Panicucci ha quindi fatto presente che i messaggi sono al vaglio. E l’ospite, con estrema schiettezza, ha confermato, asserendo che però nessuno può conoscere il contenuto: “Aspettiamo che ci siano dati certi…La notizia del contenuto dei messaggi è infondata…”