Mattino 5, Federica Panicucci contro Patrizia Groppelli: “E’ molto grave”

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 4, 2022 , in Personaggi Tv

Patrizia Groppelli non ci sta e sbotta in diretta: “Tutti bravi a giudicare una situazione”

Oggi Federica Panicucci, nella seconda parte di Mattino Cinque, ha parlato dei fatti di cronaca più importanti di questo periodo e del Grande Fratello Vip. E a proposito del reality show ovviamente è stato dato ampio risalto al ‘caso Marco Bellavia’. Tutti gli opinionisti hanno detto la loro. Tra questi c’è anche chi ha cercato di difendere un attimo gli inquilini vip finiti sotto accusa per il modo in cui hanno trattato Marco:

“Noi siamo tutti bravi a giudicare da fuori, ma noi come ci saremmo comportati se fossimo stati lì dentro? Io non so come mi sarei comportata lì dentro…Siamo bravi a giudicare qualsiasi cosa…”

Federica Panicucci riprende la sua ospite: “E’ molto grave, non ci sono scuse!”

Successivamente ha preso la parola la conduttrice di Mattino 5, la quale ha subito voluto riprendere Patrizia Groppelli, asserendo di credere che quello che è successo all’interno della casa più spiata dagli italiani sia senza ombra di dubbio molto grave: “Patrizia, però io non so quanto tu possa assolverli…” Tuttavia quest’ultima ha tenuto subito a chiarire la sua posizione, asserendo di non star assolvendo proprio nessuno:

“Ho giudicato negativamente questa situazione fin dal primo momento, qua però sono molto bravi a giudicare…”

La conduttrice del rotocalco mattutino, che ieri ha ripreso un’ospite, è però rimasta ferma sulle sue posizioni: “Quello che abbiamo visto è molto grave, non si possono trovare scuse Patrizia…”

Mattino Cinque, l’ospite fa una confessione: “Mi sono fatta un esame di coscienza”

E’ intervenuta nuovamente Patrizia Groppelli precisando di condannare fermamente il modo in cui si sono comportati i concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti di Marco Bellavia. Subito dopo ha tenuto a dire di essersi fatta un esame di coscienza, visto che sarebbe dovuta entrare nella casa più spiata dagli italiani:

“Mi sono fatta un esame di coscienza in questa giorni chiedendomi come mi sarei comportata in una situazione del genere…E questo è il discorso…”

Purtroppo non è riuscita a convincere nessuno in studio. Difatti Federica Panicucci ha continuato a dire di non essere affatto d’accordo con lei.