Federica Panicucci e Patrizia Groppelli: botta e risposta inaspettato

Mattino Cinque, la conduttrice fa una confessione: “A me non interessa quanti soldi ha in banca la mia opinionista”

Oggi Federica Panicucci nel suo programma mattutino ha parlato ampiamente del giallo dell’ex postina scomparsa. In questa occasione ha preso la parola una sua ospite chiedendosi come ha fatto la moglie del nipote della donna scomparsa a sapere quanto avesse sul suo conto corrente in banca: “Questo è un elemento che gli investigatori devono comprendere come errore di chi può essere coinvolto…” E a quel punto la conduttrice ha preso immediatamente la parola, asserendo che per esempio non può sapere quanto ha in banca Patrizia Groppelli lì in studio:

“Fa capire che la donna era tenuta monitorata…Io per esempio non posso sapere quanti soldi ha lei, e neppure m’interessa…”

Patrizia Groppelli risponde subito alla conduttrice: “Quanti soldi ho io? Non ti conviene saperlo”

Ovviamente l’opinionista di Mattino 5 ha subito colto la palla al balzo per rispondere a Federica Panicucci scatenando una sorta di simpatico botta e risposta in diretta. Difatti l’ospite ha fatto presente alla Panicucci che forse non le conviene neppure sapere quanti soldi ha in banca: “E non ti conviene neppure saperlo…” Le risate in studio si sono subito sprecate. La Groppelli, che giorni fa ha lanciato una pesante accusa a Sara Manfuso, ha poi rivelato di credere che su tutta questa faccenda sia stato fatto davvero un brutto pasticcio: “Questo è il classico pasticcio di Paese…Pasticcioni…Ognuno tira l’acqua al suo mulino…”

Federica Panicucci messa in difficoltà in diretta: “Non mi piace parlare del GF Vip in questo modo”

Successivamente la conduttrice di Mattino Cinque ha parlato del giovane Mattia, che purtroppo è stato assassinato dalla fidanzata. Una volta finito di parlare anche di questo argomento la Panicucci ha voluto dedicare ampio spazio al Grande Fratello Vip chiedendo la cortesia alla regia di cambiare immagine sul videowall: “Mi dispiace parlare del GF con l’immagine dietro le mie spalle di Mattia…” Purtroppo però la regia ha subito dichiarato di non poterlo fare, tanto che la presentatrice ha chiesto di mandare in onda le immagini in diretta dalla casa più spiata dagli italiani per uscire fuori dall’imbarazzo: “Facciamo così…Andiamo subito nella casa…”