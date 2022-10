Patrizia Groppelli, accusa choc a Sara Manfuso: “Strumentalizzato violenza”

Federica Panicucci esprime solidarietà al conduttore del GF Vip: “Sono d’accordo con lui”

E’ andata in onda oggi l’ultima puntata settimanale di Mattino Cinque. E proprio sul finire della trasmissione ampio spazio è stato dedicato al Grande Fratello Vip. Tra i tanti argomenti affrontati dalla conduttrice c’è stato anche l’acceso scontro ieri sera tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso, la quale ha accusato Giovanni Ciacci di averle mancato di rispetto all’interno della casa più spiata dagli italiani facendola soffrire molto, visto che in passato è stata vittima di violenze. Da quel momento si è scatenato un vero e proprio putiferio, tanto che ad un certo punto il presentatore ha deciso di buttarla fuori dallo studio. Su tutta quatta faccenda la Panicucci si è subito schierata dalla parte del suo collega, asserendo che dal video incriminato in cui si vede Ciacci toccare il fondoschiena alla Manfuso non sembrerebbe esserci alcun tipo di violenza:

“Mi sento di essere assolutamente in accordo con Alfonso…Anch’io non ho percepito niente di particolare…”

Sara Manfuso massacrata dall’opinionista di Mattino Cinque: “Ha strumentalizzato la violenza sessuale”

Successivamente ha preso la parola Patrizia Groppelli, che non c’è andata affatto giù leggera nei confronti della ex concorrente del Grande Fratello Vip. Difatti l’opinionista è certa che quest’ultima abbia strumentalizzato la violenza sessuale:

“La cosa peggiore Federica è che secondo me la Manfuso in questo caso è indifendibile perchè ha strumentalizzato una violenza sessuale…”

La Groppelli, che giorni fa è stata ripresa da Federica Panicucci, ha poi fatto notare che l’accusa mossa dalla Manfuso è totalmente campata in aria, soprattutto perchè Ciacci è omosessuale: “Ma dai…Con una persona omosessuale, che io penso non avesse nessuna intenzione…”

Mattino Cinque, Patrizia Groppelli non ha dubbi: “Ha cercato di fare la vittima”

L’opinionista del rotocalco mattutino di Canale 5 ha poi concluso questo suo intervento sferrando un ultimo affondo ben assestato nei confronti di Sara Manfuso, che in queste ultime ore pare essere stata denunciata da Giovanni Ciacci:

“Non si strumentalizzano dei problemi grossi come le violenze sessuali per cercare di togliersi i problemi…Lei ha cercato di fare la vittima…”

E anche tutti gli altri opinionisti oggi in studio l’hanno attaccata duramente, asserendo che se davvero si fosse sentita offesa per il gesto di Giovanni Ciacci avrebbe dovuto avere una reazione diversa.