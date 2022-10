Federica Sciarelli ha avuto un dolore in famiglia: “Purtroppo è morta”

Dolore per la conduttrice di Chi l’ha visto: “E’ morta la mia cagna Emma, aveva dodici anni”

Nuovo appuntamento del seguitissimo programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli questa sera, mercoledì 19 ottobre, in vista del quale la giornalista ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo in vendita in tutte le edicole nei giorni scorsi, nella quale ha parlato, tra le altre cose, di un colore che l’ha colpita recentemente, ossia la perdita improvvisa di Emma, la cagna alla quale era molto legata:

Purtroppo è morta, aveva dodici anni. Dopo la sua scomparsa mio figlio ha adottato una nuova cagnolina, ha quattro mesi e si chiama Nina

ha rivelato.

Chi l’ha visto e le voci sull’addio di Federica Sciarelli: “Ormai è un tormentone”

Privato a parte, Federica Sciarelli nell’intervista ha commentato anche le voci che ogni anno si rincorrono in rete, che la vedono prossima all’addio alla conduzione del suo programma. Ha definito scherzosamente “un tormentone” le voci in questione, non nascondendo che alla fine le portano fortuna visto che rimane saldamente alla guida della trasmissione. A questo proposito ha spiegato: “E’ molto difficile che qualcuno voglia lasciare la propria poltrona, io invece avevo chiesto di cambiare. Mi hanno chiesto di rimanere e l’ho fatto con grande piacere”.

Chi l’ha visto è un fiore all’occhiello della terza rete della Rai

ha sottolineato inoltre.

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli anticipa alcuni casi di questa stagione

Prima della fine dell’intervista la giornalista di Rai3 ha anticipato alcuni dei casi ai quali sta lavorando con la squadra di Chi l’ha visto in questo periodo, come quello del ritrovamento su una spiaggia pugliese, da parte di un signore, di alcune ossa: solo le analisi possono stabilire se si tratta di resti umani o di animali. “I nostri casi, comunque, sono legati all’attualità perciò capita che cambino all’ultimo momento” ha precisato inoltre. Sempre in questo periodo lavora alla storia di Agata Scuto, vicenda ampiamente trattata in passato, sulla quale è tornata proprio la settimana scorsa.