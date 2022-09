Chiara Ferragni ironizza su Fedez: “Ecco come mi ha memorizzata sul cellulare”

Chiara Ferragni commenta ironicamente un dettaglio emerso a X Factor: “Mi ha veramente memorizzata così”

Da poche settimane è iniziata la sedicesima stagione di X Factor su Sky Uno, uno dei programmi musicali più apprezzati dal pubblico, che quest’anno vede alla conduzione Francesca Michielin e come giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, che stanno piacendo ai telespettatori per la spontaneità e l’ironia. Nella seconda puntata del talent show non è passato inosservato un dettaglio esilarante riguardante Fedez e la Ferragni: il cantante ha infatti chiamato la moglie al cellulare ben visibile in tv, e i fan hanno notato che è apparso il nome e il cognome della nota influencer senza soprannomi o nomignoli e questo ha creato l’ilarità del web e della moglie stessa.

La moglie di Fedez commenta con ironia l’accaduto: “Mi conosce da sei anni eppure…”

A quel punto Chiara Ferragni ha deciso di pubblicare una storia su Instagram dicendo la sua sul fatto che il marito l’abbia salvata sul cellulare con il nome e cognome per esteso: “Sì, come avete visto Fede mi ha ancora salvata sul telefono come Chiara Ferragni nonostante mi conosca da 6 anni e mi abbia sposata da 4”. Il testo è stato accompagnato da una foto simpatica dell’influencer che si mostra con gli occhi spalancati, prendendo tutto con la giusta ironia. In effetti, tempo fa Fedez, che aveva rivelato anche con quale giudice potrebbe litigare, ha spiegato come gli piaccia salvare i contatti sul cellulare in modo ordinato con nome e cognome, ed è ciò che ha fatto anche con sua moglie. Dunque niente di così strano o scandaloso, anche se ciò ha strappato un sorriso ai tanti fan di X Factor e della coppia.

Le prime due puntate di X Factor: ecco come si è comportato Fedez

Le prime due puntate delle audizioni del talent show sono andate in archivio, con la terza e ultima che andrà in onda giovedì prima che il programma entri davvero nel vivo. Diversi cantanti sono stati apprezzati dal pubblico per qualità canore non indifferenti, e hanno riservato qualche fischio a Dargen D’Amico e Fedez quando i due si sono dimostrati severi su alcune scelte dando qualche no. Infatti, il marito della Ferragni è molto critico e puntiglioso e sembra essere il più severo dei giudici, non regalando sì a tutti gli aspiranti cantanti ma riservandoli solo a chi lo colpisce e secondo lui abbia un futuro anche dopo la trasmissione. Ma è anche per questo suo lato del carattere che il famoso cantante è apprezzato dai suoi fan.