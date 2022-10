Fiorella Mannoia, rivelazione intima sul marito di 26 anni più giovane!

La cantante rivela un particolare di suo marito nonostante la loro differenza di età

É stata una Fiorella Mannoia a tutto tondo quella che nelle ultime ore ha rilasciato una intervista all’autorevole settimanale Oggi. A 50 anni dal suo primo disco, la donna racconta il suo passato da quando era una ragazzina che faceva sempre scherzi fino al marito di 26 anni più giovane di lei, rivelando su di lui un particolare intimo e curioso: “A dirla tutta, è lui il vecchio di casa. Gli faccio i dispetti mentre lavora, lo disturbo. Perché io con la testa sto ancora così”. La donna si dice felice e grata di quello che ha, ringraziando anche per ciò che ha avuto in passato. Inoltre, la cantante ha rivelato di ammalarsi sempre, con mal di gola o raffreddore, ogni qualvolta finisce un tour.

La Mannoia e i 50 anni dall’uscita del suo primo disco: “Ecco come festeggerò questo importante traguardo”

La cantante romana, che qualche mese fa aveva raccontato un aneddoto a Carlo Conti, ha poi rivelato a Oggi che festeggerà i 50 anni dall’uscita del suo primo disco quando compirà 70 anni, celebrando insieme sia il compleanno sia il traguardo raggiunto in carriera. Lei ha poi ricordato come ha avuto il suo primo contratto con la casa discografica RCA nel 1972 a quasi vent’anni e, rispetto al passato, ora non è permesso sperimentare, dato che se a un cantante non va bene il primo album è fuori. Poi, sempre in riferimento ai giovani cantanti di oggi, ha dispensato un importante consiglio: “Coltivarsi, lavorare su sé stessi, leggendo molti libri e cercando di crescere per non scrivere canzoni con brani banali”.

Gli scherzi telefonici fatti insieme ad Alberto Sordi e Anna Magnani: “Ridevamo e ci divertivamo”

Poi Fiorella Mannoia, alla domanda sugli scherzi telefonici fatti da lei, Alberto Sordi e Anna Magnani, li ha ricordati con molto piacere e nostalgia: “Loro parlavano, facevano dei personaggi. Noi invece chiamavamo un numero, sempre lo stesso e stavamo lì, in silenzio. Ci rispondeva una specie di Sora Lella. Le parole che uscivano da quella bocca, mamma mia, e noi giù a ridere”. La cantante ha poi confessato che da piccola era un maschiaccio che giocava sempre sotto casa, in cortile, con due amici, Luigino e Paola, di cui ha perso le tracce ma con i quali faceva altri scherzi, andando a suonare i citofoni e scappando. La bambina aveva un grave difetto nel linguaggio, era nata praticamente senza il palato. Ma loro la capivano e non l’hanno mai considerata una diversa.