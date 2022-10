Flop Scherzi a parte costa caro ad Enrico Papi: la decisione di Mediaset

Flop Scherzi a parte, il popolare conduttore messo in stand by? Arriva l’ultima clamorosa indiscrezione

Domenica scorsa è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata del programma cult di scherzi. Inutile girarci troppo intorno, gli ascolti di questa edizione non sono stai buoni, tanto che Mediaset pare abbia preso una clamorosa decisione su Enrico Papi. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal giornalista Alberto Dandolo sull’ultimo numero del magazine Oggi sembra che l’Azienda di Cologno Monzese abbia deciso di mettere in stand by il conduttore in attesa di affidargli qualche programma più nelle sue corde:

“I vertici del Biscione hanno deciso di mettere in stand by lo showman in attesa in individuare e vagliare pi innovativi progetti da sottoporre alla sua attenzione…”

Enrico Papi e il suo ritorno a Mediaset, giornalista non ha dubbi: “Non ha portato i risultati sperati”

Alberto Dandolo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha poi fatto presente che il tanto atteso ritorno del conduttore a Mediaset non avrebbe purtroppo portato i risultati che i dirigenti si aspettavano: “Enrico Papi non ha portato ai risultati sperati…” Difatti il giornalista ha fatto presente che proprio il conduttore, il quale è finito nel mirino di Sabrina Salerno dopo lo scherzo subìto a Scherzi a parte, sarebbe dovuto essere uno dei cavalli di battaglia della scuderia Mediaset e invece i risultati non sarebbero stati in linea con le attese: “Doveva essere uno dei cavalli vincenti della scuderia Mediaset in questa stagione…” C’è da segnalare che anche con Big Show la scorsa primavera non ha certo brillato negli ascolti. Saprà riscattarsi in futuro con un nuovo programma?

Botta e risposta al veleno tra il conduttore e Giuseppe Candela: è successo su twitter

Gli ascolti flop di Scherzi a parte sono stati commentati su twitter anche dal popolare giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano. Quest’ultimo ha infatti scritto un articolo su tutti i flop della stagione Tv appena iniziata, lanciandolo così sul social:

“FLOP O QUASI: Diaco, Balivo, Isoardi, Cattelan, Papi, Pio e Amedeo, Can Yaman, Ferrari, Conticini, Zorzi, Mauro, Pardo, Guanciale…C’è un problema…”

Post questo notato anche da Enrico Papi, il quale ha risposto immediatamente: “Giuseppe, sorridi, sei su Scherzi a Parte! O quasi!” E il giornalista gli ha quindi lanciato una frecciatina: “Ecco, vedi che se ti impegni fai ridere…”