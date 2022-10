Sabrina Salerno ‘si vendica’: frecciata a Enrico Papi dopo Scherzi a Parte

La showgirl vittima di Scherzi a parte: ecco come si è vendicata con Enrico Papi

Anche ieri sera Scherzi a parte ha portato sul piccolo schermo momenti di sana spensieratezza. Come sempre tantissime le vittime di Enrico Papi, padrone di casa del format, che è riuscito a colpire anche la bellissima Sabrina Salerno. La cantante, showgirl e ballerina è stata una delle vip incastrate dal format di Canale Cinque nel corso della puntata trasmessa in tv ieri domenica 9 ottobre. La Salerno è stata vittima dello scherzo in diretta architettato da Enrico Papi e dal resto della sua squadra, nel quale mentre si dirigeva in macchina a un colloquio di lavoro ha incontrato diversi ostacoli per la strada, ovviamente opera del format di Canale Cinque. Intervenuta su Instagram nel post puntata Sabrina ha voluto in qualche modo vendicarsi dello scherzo subito, postando uno scatto in compagnia di Enrico Papi e con tanto di didascalia:

Gli scherzi meglio è farli che riceverli

Sabrina Salerno si racconta: “Non mi sono mai sentita sexy”

Subito dopo la presenza a Scherzi a parte, Sabrina Salerno ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Secolo XIX, dove ha parlato della propria carriera e delle tante esperienze affrontate nel corso degli anni. Da molti definita un sex symbol, ancora oggi la showgirl non si stacca dall’etichetta che da sempre la accompagna: “Io sono una donna che si diverte sul palco a cantare, sono me stessa. Sarà una sorpresa, ma non mi sono mai sentita particolarmente sexy” – ha confessato a sorpresa l’ex concorrente di Ballando con le stelle – .

La cantante ricorda l’esibizione storica

Correva il 1991 quando Sabrina Salerno si esibiva sul palco del Festival di Sanremo, il più prestigioso teatro italiano. La cantante insieme a Jo Squillo portava in gara il brano destinato a fare epoca “Siamo donne”. A distanza di anni, la cantante ha raccontato un particolare retroscena sulla sua esibizione parlando nel corso di una intervista a Il Secolo XIX: “In siamo donne oltre le gambe c’è di più mi slacciavo la giacca, ma era una presa in giro che in pochi hanno capito, non era una provocazione” – ha ammesso l’artista che già nei mesi passati aveva ricordato un dettaglio da lei definito orrendo su quel Sanremo – .