Ospiti Francesca Fialdini del 23 ottobre: anticipazioni Da noi a ruota libera

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 22, 2022 , in Programmi Tv

Da noi a ruota libera, grandi ospiti per la puntata del 23 ottobre: Lina Sastri e Giorgio Pasotti

Anche nella puntata di domani, domenica 23 ottobre, il talk di Rai1 avrà un ricco parterre di protagonisti. Dalle anticipazioni sugli ospiti di Francesca Fialdini (in apertura PH: Assunta Servello) infatti, si scopre che ci saranno moltissimi attori protagonisti delle fiction più amate della Rai e non solo. Si inizia con Lina Sastri, attrice di cinema e teatro esponente della lunga tradizione napoletana che attualmente è impegnata nella fiction Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. L’attrice fornirà delle anticipazioni sulla fiction di Rai1 con Massimiliano Gallo che ha debuttato in prima serata giovedì scorso con ottimi ascolti. E protagonista di un’altra fiction di Rai1 record di ascolti è l’altro attore ospite di puntata, Giorgio Pasotti, anche lui fornirà delle anticipazioni su Mina Settembre 2.

Francesca Fialdini, svelati tutti gli ospiti del suo talk: arriva Valeria Marini

L’elenco degli ospiti di Da noi a ruota libera del 23 ottobre continua con Valeria Marini. La showgirl portata al successo dal Bagaglino ogni venerdì sera è tra gli 11 concorrenti di Tale e Quale Show, noto programma condotto da Carlo Conti in cui i vari concorrenti in ogni puntata si cimentano nell’imitazione di un’artista italiano o internazionale. Ieri sera, tra l’altro, la showgirl è stata distrutta da Malgioglio, il giudice più severo e cattivo dii tre. E poi ancora nel ricco parterre di personaggi della Fialdini ci sarà anche Cesare Bocci, il celebre Mimì Augello de Il commissario Montalbano e vincitore di Ballando con le stelle nel 2018 nelle scorse settimane è stato tra i protagonisti di Imma Tataranni-Sostituto Procurato con l’ottima attrice Vanessa Scalera. L’attore si concentrerà sull’importante raccolta di Save The Children.

Anticipazioni talk di Rai1: ospiti ed argomenti della puntata del 23 ottobre

Svelati tutti gli ospiti di Francesca Fialdini del 23 ottobre non resta che dare l’appuntamento con la nuova puntata del talk per domani alle 17.20 circa su Rai1. In ogni puntata le varie interviste degli ospiti vengono guidate dagli spunti diversi sollecitati soprattutto dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo che ne regalano anche aspetti inediti. Infine nei giorni scorsi è spuntata una foto dal passato della conduttrice.