Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, pace fatta: spunta una foto dal passato

Francesca Fialdini, gesto inaspettato per il collega: spunta una foto insieme

Sono lontani i tempi di quando la conduttrice di Da noi a ruota libera ed il conduttore di UnoMattina in famiglia conducevano insieme La vita in diretta e spesso si lanciavano frecciate e stoccate. Adesso tra i due è pace fatta e lo dimostrano le recente dichiarazioni di entrambi. L’ultimo in ordine di tempo è un post che la conduttrice toscana ha dedicato a Tiberio Timperi in occasione del suo compleanno. Oggi infatti, 19 ottobre, quest’ultimo spegne 58 candeline.

“Auguri Tiberio, Buon Compleanno”

sono le poche e semplici parole che la Fialdini ha dedicato al collega allegando una foto che li ritrae abbracciati e che è disponibile alla fine del secondo paragrafo.

Tiberio Timperi compie gli anni oggi: gli auguri sui social della collega conduttrice

Gli screzi tra il conduttore e Francesca Fialdini, al timone di Da noi a ruota libera ogni domenica su Rai1, sono nati durante la loro conduzione insieme de La vita in diretta nel 2018. All’epoca la conduttrice in diverse interviste aveva dichiarato: “Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi.” E poi ancora ha ricordato anche un episodio in particolare:

“Quando lui mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo lì mi sono gelata. Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”.

I due però in seguito si sono chiariti tanto che in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2022/2023 c’erano stati degli importanti gesti di vicinanza tra i due ed adesso sono arrivati anche gli auguri sui social per il conduttore allegati ad un tenera foto del passato.



Il conduttore festeggia con un ironico video sui social: “Non invecchio divento vintage”

Tiberio Timperi ha iniziato questa giornata di festa postando un ironico video sui social. Dopo essersi tolto diverse magliette è rimasto con l’ultima in cui c’era scritto: “Io non invecchio, divento vintage” Aggiungendo poi nel post questa riflessione: “Sarebbero 58. Ma c’è differenza tra età reale e percepita. Ai post l’ardua sentenza. Grazie a tutti.” Anche Vanessa Incontrada e Roberta Capua hanno fatto gli auguri al conduttore, che di recente è apparso molto colpito nel suo programma.