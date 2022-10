Francesca Fialdini, pace fatta con Mara Venier: arriva un gesto in diretta

Francesca Fialdini smentisce la rivalità con la conduttrice: gesto inaspettato in direttta

Da anni non si parla d’altro di possibili malumori e dissidi tra le due signore della domenica di Rai1. Da una parte la ‘zia Mara’ padrona di casa di Domenica In da 13 edizioni e dall’altra la conduttrice di Da noi a ruota libera. Le due, tuttavia, per smentire le voci circa la loro rivalità si sono scambiate i saluti in diretta. La Fialdini, infatti, dopo la breve clip di presentazione del suo talk ha salutato Mara Venier e quest’ultima ha subito ricambiato:

“Saluto Francesca Fialdini, ho visto nel monitor non so se mi ha salutato ma comunque ciao Francesca… buon lavoro.”

Insomma tra le due conduttrici è arrivato questo gesto inaspettato in diretta.

Mara Venier, la conduttrice di Da noi a ruota libera chiarisce: “Nessuna lite con lei”

Del resto Francesca Fialdini ha smentito a chiare lettere la lite con la conduttrice di Domenica In in una recente intervista al Messaggero:

“Ci hanno ricamato così tanto che alla fine ci hanno fatto un favore. Le ho scritto subito se ci fosse qualcosa di vero e lei mi ha risposto ma figurati. Come potrei mai mettermi in competizione con un’icona? Sarebbe sciocco e stupido. Come dice Carlo Conti, c’è spazio per tutti. Fare le gare lo trovo volgare.”

In realtà, però, le voci di una possibile rivalità tra le due conduttrice sono nate negli anni scorsi quando la Venier, nel dare la linea alla Fialdini non citava mai ne lei ne la trasmissione.

Da noi a ruota libera, la conduttrice rivela: “Ecco chi è il conduttore da cui ho imparato di più”

Nell’intervista sopra menzionata la conduttrice oltre a togliere ogni dubbio e smentire la lite con Mara Venier ha anche confessato qual è il conduttore da cui ha imparato di più: “Carlo Conti per me è un maestro. Il numero uno ma davanti a lui mi impallino e sbaglio tutto. Ha la capacità di spiazzarmi.” Per quanto riguarda la puntata di oggi del talk di Francesca Fialdini, invece, come sempre non è mancato un ricco parterre di ospiti.