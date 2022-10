Da noi a ruota libera: ospiti puntata del 2 ottobre di Francesca Fialdini

Ospiti di Francesca Fialdini del 2 ottobre: tutti i protagonisti del talk di Rai1

Nuova puntata del talk di Rai1 e come sempre la conduttrice toscana avrà un ricco parterre al suo seguito. L’elenco degli ospiti di Da noi a ruota libera, infatti, è lungo e si apre con l’attrice Vittoria Puccini, nelle sale cinematografiche a partire dal 6 ottobre con il film Quasi Orfani in cui è protagonista anche l’attore Riccardo Scamarcio. La bellissima attrice concederà una lunga intervista alla padrona di casa dove si sbilancerà sulla sua vita privata e professionale. E poi ancora nel talk di Rai1 sarà ospite anche un’altra amata ed apprezzata attrice, Milena Vukotic che invece tornerà a teatro dal 12 ottobre con lo spettacolo A spasso con Daisy. Anche lo storico volto di Nonna Enrica in Un medico in famiglia si racconterà in una lunga intervista.

Da noi a ruota libera, anticipazioni nuova puntata: Alessandra Mussolini tra gli ospiti

La conduttrice toscana per la puntata di domenica 2 ottobre del suo talk scenderà in campo con l’artiglieria pesante. Innanzitutto interverrà anche Alessandra Mussolini, ex parlamentare ed oggi volto televisivo che è tra i concorrenti di Tale e Quale Show. La prima puntata del programma di Carlo Conti è andata in onda ieri sera ed ha visto la Mussolini cimentarsi nei panni di Rosanna Fratello con il brano Sono una donna non sono una Santa. Durante la puntata inoltre al termine della sua esibizione è stata gelata da una battuta di Giorgio Panariello. E poi ancora tra gli ospiti di Francesca Fialdini ci sarà anche Alessandro Borghese, chef e conduttore che non ha bisogno di presentazioni che è anche testimonial AISM per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.

Francesca Fialdini, svelati tutti gli ospiti del 2 ottobre del suo talk su Rai1

Da noi… a Ruota Libera, dove nella scorsa puntata è esploso il caos, si conferma sempre più un happening show, uno spazio dove gli ospiti presenti si raccontano a 360° anche attraverso giochi ed altri momenti di spettacolo. Elencati tutti gli ospiti della prossima puntata non resta che ricordare che l’appuntamento con il talk è per domani a partire dalle 17.20 su Rai1.