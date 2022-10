Francesco Totti, dichiarazione ambigua di Flavia Vento: “Un giorno parlerò”

Il passato presunto flirt di Totti nel noto tg satirico: “Spero arriveranno delle scuse”

La separazione tra Ilary Blasi e il padre dei suoi figli, continua a essere uno degli argomenti più chiacchierati del gossip. La questione verrà affrontata anche nella puntata di Striscia la notizia che andrà in onda questa sera lunedì 3 ottobre 2022, e per la precisione il pubblico avrà modo di vedere il momento in cui è stato consegnato un tapiro d’oro a Flavia Vento, che in passato stando a delle indiscrezioni avrebbe avuto un presunto flirt con il capitano. La showgirl quando l’inviato le ha chiesto in che modo ha reagito alle parole della conduttrice sui probabili tradimenti dell’ex marito, ha affermato: “Spero che da qualcuno arriveranno delle scuse”.



La conduttrice tradita dal capitano? L’ex pupa rompe il silenzio a Striscia la notizia

Flavia Vento una ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, ha parlato della rottura tra la conduttrice de L’Isola dei Famosi e il capitano ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci. In particolare la showgirl è stata raggiunta dall’inviato, che durante la consegna del tapiro d’oro le ha domandato: “Si è attapirrata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato dei tradimenti di Totti avrebbe rovinato cinquanta famiglie?”. La risposta dell’ex pupa non si è fatta attendere: “Io non ho famiglia e sono casta da dieci anni”. Ma a spiazzare è stata la sua dichiarazione ambigua: “Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò”. A diffondere le voci di un presunto flirt tra l’ex gieffina e il Pupone è stato Fabrizio Corona in passato, quando la conduttrice era in procinto di sposare il padre dei suoi figli. Non è la prima volta che la nota soubrette italiana che ha abbandonato diversi reality viene raggiunta da Valerio Staffelli, infatti nel 2005 era stata interrogata per fare chiarezza sul suo rapporto con il calciatore. La diretta interessata dopo aver smentito davanti alle telecamere, in privato aveva sostenuto che ciò che si raccontava sui giornali non era affatto falso: “Certo, ti pare che mi invento tutto?”.

Continua la battaglia legale tra l’ex coppia: una smentita e l’ultimo retroscena

Sta continuando ad andare avanti la battaglia legale tra l’ex coppia, e non è ancora stato raggiunto un accordo per la separazione. Di recente l’avvocato della conduttrice ci ha tenuto a fare chiarezza a La Repubblica, smentendo che la stessa abbia chiesto un assegno di mantenimento al padre dei suoi figli: “Sono state diffuse una serie di notizie false. La signora non ha mai chiesto un assegno di mantenimento per sè, nè di 20mila euro, nè di 10mila euro, e nè di un euro”. Nella giornata di oggi invece Il Corriere della sera ha svelato un ultimo retroscena, cioè un rifiuto della conduttrice, alla proposta del capitano di essere stato disposto a pagare i costi altissimi della residenza di famiglia e le rette scolastiche dei figli per scongiurare la separazione giudiziale.