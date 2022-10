Francesco Totti e Noemi Bocchi cercano casa: nuovo scoop sulla coppia

Ex di Ilary Blasi fa sul serio con la compagna: il gossip sulla nuova casa

È uscito oramai allo scoperto Francesco Totti che non si nasconde più e vive la sua relazione con Noemi Bocchi alla luce del sole. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi, in un noto locale della capitale, scambiarsi sguardi d’intesa e coccole (come visibile nella foto in alto tratta dalla rivista su citata). Il tutto con la presenza dei due figli di lei e dell’ultimogenita di lui, Isabel. Ma non è tutto! Sulla nota rivista infatti si parla di importanti passi avanti per la coppia che starebbe pensando al futuro. “Si parla del progetto di Totti e Noemi di trovare una casa dove andare a vivere insieme e dove ospitare i figli, in base agli accordi di separazione”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Intanto la nuova compagna del calciatore avrebbe conquistato più di un punto, organizzando la festa di compleanno di lui in un noto locale della capitale e riuscendo a far partecipare i figli del Capitano e numerosi amici di vecchia data con cui aveva un po’ perso i rapporti.



Francesco Totti, spunta un anello sulla mano della nuova compagna: cosa bolle in pentola

A quanto pare ai fotografi del settimanale su citato non è sfuggito un altro dettaglio importante sulla coppia. Paparazzati a cena nel ristorante Assunta Madre, il calciatore e Noemi Bocchi hanno sfoggiato lo stesso accessorio al dito: un anello. Segno che la coppia sta facendo decisamente sul serio e sarebbe forse pronta per ulteriori passi avanti. Intanto però la nuova fiamma del numero dieci della Roma sta continuando a riservare il silenzio e sfuggire dai riflettori. Gli sguardi d’intesa tra i due però non sono passati inosservati, come visibile nella foto in alto, e la coppia è sembrata più affiatata che mai.

Separazione Francesco Totti e Ilary Blasi: le ultime novità sulla coppia

Intanto dopo l’intervista rilasciata dal noto calciatore a Il corriere della sera, che ha ricevuto un tapiro di recente, il gossip sulla coppia non si placa. La questione dei Rolex portati via e delle borse sottratte è diventata di dominio pubblico e, a quanto pare la conduttrice “ha chiesto, attraverso il tribunale la restituzione della borse griffate”. Come riportato dal noto settimanale su citato anche l’ex calciatore sarebbe pronto a chiedere indietro i famosi Rolex. Nel frattempo il Pupone di gode la serenità ritrovata accanto alla nuova compagna Noemi Bocchi.