Tapiro a Francesco Totti: come ha reagito alle frecciate di Ilary Blasi

Tapiro d’oro per il popolare ex calciatore, che glissa sulla ex moglie Ilary Blasi: “Sto sopra le parti”

Anche oggi si parla di Francesco Totti e della sua ex moglie. Difatti in queste ultime ore è stato riportato dal quotidiano La Repubblica che l’ex capitano della As Roma avrebbe sottratto alla popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi un centinaio di scarpe griffate, dal valore di 3-4 mila euro a paia. Ovviamente anche quest’ultima indiscrezione ha fatto molto discutere. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore Valerio Staffelli per Striscia La Notizia è riuscito a raggiungere ‘Er Popone’ per chiedergli se in questo periodo è più infastidito dagli sfottò dei Laziali oppure dalle frecciatine velenose via social della sua ex moglie. E lo sportivo ha preferito glissare, limitandosi a dire di essere sopra le parti: “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti…”

Francesco Totti provocato dall’inviato di Striscia La Notizia: il simpatico botta e risposta

Valerio Staffelli ha anche colto la palla al balzo per provocare il popolare ex calciatore della As Roma, facendo qualche battuta delle sue non riuscendo però a scalfire per niente l’ex marito di Ilary Blasi, che è sempre al centro del gossip: “Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…” Successivamente l’inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci ha anche ironizzato sul fatto che in passato ha fatto parte della Magica (così i tifosi hanno soprannominato la As Roma), ma alla fine l’unica ad aver fatto la magia sarebbe stata la sua ex moglie facendogli sparire i Rolex:

“Lei ha fatto parte della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi…”

Totti è però rimasto totalmente impassibile, asserendo senza indugio alcuno che bisogna fare maggiore chiarezza su tutta questa faccenda: “Dici? Vediamo…”

Quando andrà in onda la consegna del tapiro a ‘Er Pupone’? Le anticipazioni

E per chi si stesse chiedendo quando sarà possibile vedere in Tv la consegna del tapiro d’oro a Francesco Totti, ecco svelata la data. Difatti il servizio andrà in onda nella puntata di domani di Striscia La Notizia, come ha riportato il quotidiano Il Corriere dello Sport:

“Il servizio completo domani sera, mercoledì 12 ottobre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35)…”

A questo punto non resta che evitare di prendere appuntamenti per domani sera.