Francesco Totti viene allo scoperto: prima foto insieme con Noemi Bocchi

Noemi Bocchi e l’ex calciatore non si nascondono più: pubblicata la loro prima foto insieme

Domani uscirà il nuovo numero del magazine Diva e Donna, al cui interno c’è uno scoop che farà parlare a lungo nei prossimi gironi. Di cosa si tratta? E’ stata pubblicata per la prima volta una foto di Francesco Totti e la sua nuova compagna insieme ad un ristorante a Roma (disponibile dopo il secondo paragrafo). La foto è stata scattata alla festa di compleanno dell’ex capitano della As Roma. In questa occasione i due sono sembrati essere totalmente a proprio agio, come ha anche fatto notare Il Corriere della sera: “Noemi alza le braccia al cielo (impugnano il cellulare) quasi in segno di trionfo…”

Francesco Totti insieme alla sua nuova compagna: c’è una piccola curiosità

Parlando sempre di questa foto di Diva e Donna pubblicata online, è stata anche svelata una piccola curiosità. In pratica il ristorante in cui sono stati finalmente immortalati insieme è il medesimo in cui l’ex calciatore ha chiesto la mano alla sua ex moglie Ilary Blasi, che ormai pare essere pronta per andare in Tribunale a risolvere la loro separazione. Un caso? Chissà, intanto il quotidiano Il Corriere della sera ha anche fatto sapere che presto inizierà la battaglia legale tra la popolare conduttrice e l’ex marito, che ormai ha definitivamente voltato pagina tra le braccia di Noemi Bocchi:

“Da un momento all’altro dovrebbero essere presentati i ricorsi per la separazione giudiziale, che daranno inizio ad una nuova battaglia legale che potrebbe durare tre anni…”

Ilary Blasi lancia una frecciatina velenosa all’ex marito? Il gesto social non passa inosservato

Si segnala inoltre che proprio poco fa la conduttrice ha pubblicato una storia su instagram che molti hanno interpretato come una vera e propria frecciatina velenosa nei confronti di Francesco Totti. Difatti la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha pubblicato un video davanti ad un negozio di Rolex a Roma taggando anche il suo ex marito, il quale ha rivelato poco tempo fa su Il Corriere della sera che avrebbe sottratto i suddetti orologi dal suo caveau della Banca. In questa circostanza ha anche fatto il gesto della ladra. Il suo ex marito reagirà?