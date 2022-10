Francesco Totti di nuovo papà? L’amico Alex Nuccetelli rompe il silenzio

Noemi Bocchi e il popolare ex calciatore presto genitori? Parla l’amico di lui

Oggi Alex Nuccetelli ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna. Ed anche stavolta è tornato a parlare del suo migliore amico Francesco Totti, della sua ex moglie e della nuova fiamma. Ad un certo punto il giornalista del periodico gli ha domandato se pensa che proprio l’ex calciatore potrebbe mettere su famiglia con la nuova compagna dopo la clamorosa separazione dall’ex Ilary Blasi. E quest’ultimo ha risposto affermativamente, asserendo senza indugio alcuno che un altro figlio potrebbe essere tranquillamente nei suoi piani:

“Non mi sorprenderebbe affatto…Ha sempre tenuto alla dimensione familiare: forse non vorrebbe risposarsi, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi piani…”

Francesco Totti, l’amico non ha dubbi: “Dopo la separazione ha cercato subito stabilità”

Il giornalista del settimanale Diva e Donna ha poi chiesto ad Alex Nuccetelli il motivo per cui il suo amico ha deciso di iniziare subito dopo la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi una storia d’amore con Noemi Bocchi, la quale continua ad essere al centro del gossip. E a questo punto l’imprenditore di origini romane ha subito dichiarato che l’ex capitano della As Roma non ha cercato svago, ma subito una certa stabilità:

“Penso sia un uomo alla ricerca di stabilità…E ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha una famiglia, dei figli, dei principi saldi come i suoi…”

L’uomo ha inoltre dichiarato di credere che l’ex calciatore abbia scelto una donna già adulta anche perchè non avrebbe voluto essere trascinato nella mondanità: “Anche se non ci sarebbe stato niente di male…”

Ilary Blasi beffata dal suo ex marito? Nuovo clamoroso retroscena

Si segnala inoltre che la fanpage instagram Pipol Gossip ha svelato un nuovo retroscena legato sempre alla separazione tra Francesco Totti e la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi. Di cosa si tratta? Sembra che l’ex calciatore della As Roma si sia ‘vendicato’. In pratica quest’ultimo pare avrebbe lasciato alla moglie una scarpa e una ciabatta come gesto simbolico dopo il fatto dei Rolex: “La ripicca del Capitano è stata così piena di rabbia che avrebbe lasciato alla moglie come gesto simbolico solo una scarpa e una ciabatta…”