Francesco Totti e Noemi Bocchi: primo viaggio ufficiale per la coppia

La nuova coppia ha fatto un viaggio insieme ed è stata avvistata anche a una partita di calcio

Totti e la sua attuale compagna si sono concessi un fine settimana di relax a Montecarlo, dove i due hanno soggiornato all’Hotel de Paris dove l’ex capitano della Roma portò Ilary Blasi per festeggiare i suoi 38 anni. Tutte le immagini del loro weekend sono state scattate dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Il tutto mentre venerdì si svolgeva a Roma l’udienza per la restituzione di borse e scarpe della donna e dei Rolex dell’ex calciatore, in cui hanno preso parte solo i rispettivi legali e non i diretti interessati. L’uomo da venerdì è stato a Montecarlo con Noemi e i due sono stati anche immortalati spalla a spalla in tribuna alla partita di calcio della Ligue 1 francese tra Monaco e Clermont, svoltasi domenica e terminata 1-1. La serata si è poi conclusa con una cena al Crazy Pizza di Flavio Briatore.

Totti e Noemi Bocchi e il weekend nel Principato: tra relax e tanto sport

Il Pupone non è andato in Francia solo per rilassarsi con la sua nuova compagna: infatti, il sabato aveva un torneo di beneficenza, “Padel Net Cup”, organizzato da DigitalBits, sponsor tra le tante di Roma e Inter, a supporto della Fondazione principe Alberto di monaco. A questo evento erano presenti tanti altri ex calciatori e alcuni ex compagni di squadra di Totti, come Vincent Candela, David Pizarro, Stefano Fiore, Christian Panucci e gli argentini Diego Milito e Esteban Cambiasso. Anche Noemi Bocchi è una sportiva e fan del calcio e del padel, con alcuni che avevano dichiarato che proprio tali interessi in comune avevano colpito e affascinato Francesco.

Il weekend romano di Ilary Blasi: ecco cosa ha fatto la showgirl

Mentre il suo ex marito ha passato il weekend nel principato di Monaco tra relax e sport, la Blasi è rimasta a Roma dove ha assistito alla partita del figlio Cristian a Trigoria, poi ha portato la figlia Isabel al Festival del circo d’Italia con la sorella Silvia e le nipotine e si è anche messa in gioco prendendo parte ad un numero dello show, il tutto immortalato dalle tante storie pubblicate su Instagram dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi. Quindi un fine settimana movimentato per la showgirl ma meno lussuoso di Totti, il quale secondo il settimanale Chi avrebbe già preso casa a Roma per andare a vivere insieme a Noemi Bocchi, mentre Ilary rimarrà nella loro attuale villa all’Eur insieme ai figli.