GF Vip, Gegia getta la maschera: “Non mi è dispiaciuto per Marco!”

Antonella Fiordelisi mette alle strette la concorrente: “Perché non hai pianto per Marco Bellavia?”

E’ da giorni ormai che la giovane influencer non ha certo mai nascosto di avere il dente avvelenato nei confronti di Gegia per il modo in cui si è comportata con l’inquilino vip ritirato poco meno di una settimana fa. E stamattina ha deciso di affrontarla una volta per tutte per sapere il motivo per cui non ha versato neppure una lacrima per il ritiro di quest’ultimo, mentre è crollata per l’eliminazione di Giovanni Ciacci risultando essere fuori luogo. A quel punto l’attrice del Grande Fratello Vip le ha subito risposto scocciata di credere stia facendo di tutto pur di litigare:

“Madonna mia ma cosa vuoi da me? Tu cerchi proprio la lite. Io l’ho detto già cosa penso…”

Gegia decide finalmente di venire allo scoperto: “Il ritiro di Marco? Non sono dispiaciuta”

In questa occasione l’attrice della casa del Grande Fratello Vip ha comunque voluto essere sincera fino in fondo. Difatti ad Antonella Fiordelisi l’inquilina vip non ha nascosto di non essere dispiaciuta per il ritiro di Marco, mentre ha sofferto per l’eliminazione dello stylist, con il quale ha legato molto nei giorni in cui hanno passato insieme nella Casa di Cinecittà:

“Come mai ho pianto per Ciacci e non per Marco? Adesso te lo dico allora. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto nulla per Marco…”

Stavolta l’influencer, che già nelle scorse ore ha mosso critiche nei suoi confronti, ha particolarmente apprezzato questa sua sincerità: “Questa è la verità infatti, sei te stessa, mi piace questa cosa…Brava! Lei è così come la vedete adesso…”

Grande Fratello Vip, la concorrente senza freni: “Si, sono una stro**a!”

Gegia, forse provocatoriamente, ha quindi dichiarato di essere ben consapevole di risultare magari poco simpatica nel dire certe cose, anche se ha semplicemente espresso ciò che pensa: “Sono una str**za! Basta questa è la verità…” L’attrice è poi tornata a puntare il dito contro Antonella Fiordalisi, asserendo di essere certa che sia un’attaccabrighe: “Tu staresti a litigare con chiunque…Mi stai distruggendo…Mi stai facendo del male…” Stasera in puntata potrebbe esserci la resa dei conti tra le due inquiline vip?