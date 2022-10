Gemma Galgani, grande dolore nel suo passato: “Ho perso un bambino”

C’è un dolore nel passato della dama di Uomini e Donne: ha perso un bambino quando aveva 40 anni

Molto spesso si giudica una persona senza conoscerla ignorando totalmente i suoi dolori, le lacrime versate, ma anche i sorrisi ricevuti e dati in momenti particolari della vita. Come sempre fa sulle pagine di Uomini e Donne Magazine la dama Gemma Galgani si è raccontata a cuore aperto parlando di un grande dolore nel suo passato ovvero il seguente:

“Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso”.

Un momento dolorosissimo che al solo pensiero le scendono calde lacrime lungo le sue guance: “Neanche il mio psicanalista riusciva ad essermi d’aiuto”.

Gemma Galgani non lo nasconde: “Mi sarei sentita di diventare una madre single”

“Mi sarei sentita di diventare una madre single”: queste le parole che la dama di Uomini e Donne ha rilasciato al magazine ufficiale della trasmissione dove è solita raccontare la sua vita tra gioie e dolori. La dichiarazione si riferisce a quel momento della sua vita in cui avrebbe voluto a tutti i costi provare le gioie di diventare madre e di stringere a sé una creatura che aveva aiutato a portare al mondo. Poi però come si sa il tempo passa e, nonostante avesse fatto degli studi proprio sull’infanzia, la carriera ha preso il sopravvento e non è riuscita a trovare un uomo che non fosse solo il suo compagno per la vita, ma soprattutto il padre dei suoi figli. Anche perché quando hai un figlio non si è mai più da soli, come dice lei.

Uomini e Donne, come ha passato le vacanze Gemma Galgani? “Momento di malinconia”

Nonostante Gemma Galgani abbia passato delle bellissime vacanze, anche all’estero, ha avuto modo di vivere momenti di malinconia soprattutto al tramonto, per lei il momento più romantico della giornata con quei colori meravigliosi che verrebbe voglia quasi di toccare stringendo, però, in una mano quella del partner, che lei purtroppo non ha ancora trovato. Ma la stagione tv di Uomini e Donne è ancora lunga e chissà che non riesca finalmente a uscire dal programma, come ha fatto sapere in maniera sibillina un ex cavaliere, e a trovare l’uomo giusto per lei.