Gemma Galgani “uscirà dal programma”: a rivelarlo è un ex cavaliere di UeD

Scoop inaspettato sulla storica dama del trono over: “Troverà l’uomo della sua vita”

Rocco Fredella un ex protagonista discusso del dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è raccontato insieme alla compagna Doriana Bertola ai microfoni di PiùDonna venendo intervistato da Fralof. L’ex cavaliere ha rotto il silenzio su Gemma Galgani, facendo sapere che in questa stagione ci sarà una svolta clamorosa per lei:

“So che quest’anno troverà l’uomo della sua vita, e uscirà dal programma insieme a lui”.

Riccardo Guarnieri criticato dall’ex cavaliere: “Ha dimostrato di non essere vero”

Rocco Fredella un ex volto di Uomini e Donne ha concesso un’intervista a Fralof per PiùDonna con Doriana Bertola, la donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Per iniziare l’ex cavaliere ha detto la sua sul ritorno di Roberta Di Padua: “Anche lei non trova pace. Non capisco perchè sia tornata. Ha manifestato tante volte di andar via e non tornare più”. Dopo aver detto di considerare Armando Incarnato uno dei più sinceri, ha criticato l’ex di Ida Platano che di recente è scoppiato a piangere: “Sta lì solo per la sedia”. Il diretto interessato ha rincarato la dose, visto che riferendosi al fatto che lo storico protagonista del trono over si sia rifiutato di sedersi accanto ai corteggiatori della tronista Federica Aversano, ha affermato:

“Ha dimostrato di non essere vero rifiutando la proposta di Maria di diventare un suo corteggiatore”.

Poi ha rotto il silenzio sulla storia d’amore con la sua futura sposa: “Va molto bene, sto cercando di accellerare i tempi per sposarmi, vorrei farlo all’inizio dell’anno nuovo. Sono sicuro che riuscirò a coronare il mio sogno per la primavera”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne dalla parte della parrucchiera: “Presa in giro”

Doriana invece ha parlato della proposta di matrimonio ricevuta dal suo amato: “Mi ha portato in un posto bellissimo. Io gli ho detto di sì perchè lui è l’uomo che ho desiderato per tutta la vita, voglio invecchiare insieme a lui”. La donna con cui l’ex cavaliere ha ritrovato il sorriso, non poteva non dire cosa pensa delle prime puntate della nuova stagione del programma che vede al timone Maria De Filippi, rivelando che secondo lei l’unica che non cerca popolarità è Ida Platano: “Lei vorrebbe veramente un uomo al suo fianco. Gli altri non li vedo davvero propensi a un amore”. Infine sempre a proposito della parrucchiera, ha aggiunto: “Anche a Rocco dispiace che lei si faccia prendere un po’ in giro da Riccardo”.