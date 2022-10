Gemma Galgani, pesante accusa contro Tina: “Fa scappare i miei corteggiatori”

Tina Cipollari fa scappare tutti i pretendenti di Gemma? Arriva l’accusa pesante

Da più dieci anni Gemma Galgani tenta di trovare l’amore, quell’uomo che sappia incantarla con i suoi occhi e sappia prenderla con i suoi modi gentili da galantuomo dotato però di grande passionalità e savoir-faire. Peccato che finora ciò non sia accaduto e anzi la dama, dalle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv, lancia un’accusa piuttosto grave nei confronti della verace opinionista: “Fa scappare tutti i miei corteggiatori e mi deride perché sono una sognatrice”.

Gemma Galgani e le sorprendenti parole su Tina: “Vorrei essere compresa, non litigare sempre”

Davvero Tina Cipollari sta facendo del male, se così si può dire, alla vita sentimentale della dama torinese che da più dieci anni cerca l’amore in quel di Uomini e Donne? Per molti sì, per altri la colpa è da ricondurre agli stessi corteggiatori che vedono in Gemma solo un trampolino di lancio per una breve carriera nel mondo affollato dei social network. E sempre sull’ultimo numero del sopracitato settimanale la dama ha fatto sapere che vorrebbe “essere compresa” invece di “litigare sempre”, anche perché “da donna a donna mi sarei aspettata di trovare un’alleata” e invece non è così, perché non passa giorno che non litighino nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, e stando alle anticipazioni una dama avrebbe abbandonato il programma dopo una lite furibonda.

Uomini e Donne, il pubblico è stanco della dama torinese? “Recita, finge con tutti”

Se molti difendono ancora a spada tratta Gemma Galgani altri, invece, che seguono Uomini e Donne da anni e anni iniziano a essere stufi dei suoi soliti copioni: interessarsi a un uomo, trovargli un difetto, scartarlo, e rimanere attaccata alla sua poltrona. Come riporta il settimanale certi spettatori gridano che “Recita” e “finge interesse per un uomo e poi lo lascia”, insomma, per la dama non sembra essere un periodo brillante. Solo la sua amica Ida Platano sembra capirla e supportarla in tutte le sue decisioni, anche se lei ha già le sue gatte da pelare con Riccardo Guarnieri, che ieri ha sfiorato la rissa per poi essere abbracciato da lei al centro dello studio.