Uomini e Donne oggi, Tina Cipollari la combina grossa: una dama abbandona?

Anticipazioni puntata 3 ottobre 2022: Tina Cipollari attacca duramente Pinuccia

Torna dopo la pausa del fine settimana Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda come di consueto dalle 14.45 alle 16.10 per raccontare le peripezie sentimentali dei protagonisti del trono over e classico. Non mancheranno di certo i colpi di scena in questo inizio di settimana, un lunedì che seguirà la scia delle scorse puntate e regalerà al pubblico a casa tante novità, incontri e scontri. In particolare al centro dell’attenzione finirà la dama di Vigevano che, dopo aver trascorso l’estate con Alessandro e aver appurato in puntata che il cavaliere non è disposto ad andare oltre l’amicizia, ha iniziato a frequentare nuovi uomini. In particolare in studio verrà mostrato un video che riprenderà l’incontro con il nuovo spasimante, ma le cose non andranno bene. Il cavaliere infatti ammetterà in puntata di non aver gradito alcuni gesti della donna e chiuderà con lei. La vicenda porterà la bionda opinionista a intervenire, scagliandosi ancora una volta contro la dama.



Dama ferita dalle parole di Tina Cipollari: lascerà per sempre Uomini e Donne?

I toni si alzeranno molto facilmente nel salotto rosa di Canale5 che sarà teatro di un acceso scontro tra Pinuccia e la bionda opinionista. Quest’ultima in particolare non risparmierà frecciatine al veleno per la dama, con la quale non è mai nata la simpatia. Le parole di Tina feriranno la protagonista del segmento senior della trasmissione che sarà pronta ad alzarsi dalla sedia per andare dietro le quinte per riprendersi. Lascerà il programma di Canale5? Molto probabilmente sarà soltanto un’uscita momentanea quella di Pinuccia che non sarà l’unica protagonista del dating show di Canale5 oggi.

Uomini e Donne, nota dama spiazza tutti: due nuove frequentazioni dopo l’addio all’ex

Al centro dell’appuntamento del 3 ottobre ci sarà anche Ida Platano, in tilt di recente per via del ritorno di Roberta Di Padua. Dopo aver chiuso con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, la dama racconterà di aver iniziato a frequentare nuovi cavalieri. Corteggiata da due signori arrivati nel parterre, non nasconderà di aver voluto buttarsi il passato alle spalle per guardare avanti. Non mancheranno le intromissioni del cavaliere di Taranto durante il racconto della bella bresciana, che finirà per stizzire uno dei suoi nuovi pretendenti. Segno che la fiamma tra i due ex non si è ancora spenta? L’appuntamento perciò con i colpi di scena del talk dei sentimenti Mediaset è per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale5.