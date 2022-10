Gemma Galgani umiliata: “Grande caduta di stile”, affondo della dama

Uomini e Donne, la popolare dama scartata da tre cavalieri: umiliazione in diretta

La puntata di oggi del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è iniziata con Gemma Galgani al centro dello studio per parlare delle sue disavventure amorose. In questa circostanza la conduttrice ha rivelato che il cavaliere francese venuto in studio per conoscerla si è volatilizzato nel nulla: “Il francese è poi sparito…Ha deciso di non venire più, al di là di Gemma…” Successivamente ha confessato che Gemma ha anche cercato di conoscere altri due signori, i quali hanno però declinato le sue avance. Ovviamente Tina Cipollari non si è fatta sfuggire l’occasione per umiliarla in diretta: “Che figuraccia Gemma…”

Gemma Galgani messa in imbarazzo dall’opinionista, un’altra dama la affossa: “Che caduta di stile”

Maria De Filippi ha poi fatto entrare in studio un nuovo cavaliere venuto a posta per corteggiare la dama di Uomini e Donne. Quest’ultimo è riuscito a far breccia subito nel cuore della dama, che è stata ben contenta di farlo restare. I due hanno poi ballato teneramente insieme. Una volta finito il ballo Tina Cipollari ha portato in un finto ambulatorio la dama perchè ha notato un certo suo malessere. Questa gag però ha infastidito un po’ il nuovo arrivato. Non è finita qua perchè ha poi preso la parola un’altra dama, che ha colto la palla al balzo per criticare Gemma, rea di essersi prestata a questo sketch:

“Una grande caduta di stile…Lui è venuto qua a conoscerti e non ti puoi prestare a questa scenetta…Per me è stata una caduta di stile…Ti sei fatta ridicolizzare…”

La Galgani ha comunque rigettato al mittente tali accuse, asserendo di non aver commesso nessun errore.

La dama punta il dito contro Gemma Galgani: “Sei caduta nella trappola di Tina Cipollari”

La dama non è però tornata sui suoi passi continuando a criticare a testa bassa la collega del parterre femminile, asserendo di credere sia caduta nella trappola tesa dall’opinionista di Uomini e Donne al solo scopo di farla passare male agli occhi del nuovo cavaliere. Gemma però non è dello stesso avviso, anche perchè ha confessato di aver partecipato a questo sketch in quanto è sempre stata molto autoironica: