Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani sconvolta: interviene il medico

Anticipazioni puntata 6 ottobre: arriva un nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Il giovedì sarà particolarmente pepato e vedrà al centro dell’attenzione molti protagonisti del segmento senior della trasmissione. Dopo aver dato spazio ieri ai nuovi tronisti, e in particolare a Federico Dainese e Lavinia, oggi a partire dalle 14.45 si tornerà a parlare delle vicende sentimentali della dama di Torino. Per la bella settantenne, che ha iniziato la stagione televisiva rifiutando un pretendente dopo l’altro, arriverà a sorpresa un nuovo spasimante. A quanto pare sarà entusiasta di conoscere il corteggiatore, arrivato appositamente per lei, ma anche questa volta la conoscenza non sarà per nulla lineare. A creare scompiglio in studio ci penserà infatti Tina Cipollari che non si farà scappare l’occasione di lanciare frecciatine alla sua eterna “rivale” nel salotto rosa di Canale5.



Uomini e Donne, spoiler puntata di oggi: Tina Cipollari chiede l’intervento del medico

Le anticipazioni della puntata odierna del dating show di Canale5 svelano che la bionda opinionista si intrometterà nella nuova conoscenza di Gemma Galgani. Ma non è tutto! Inizierà infatti a ironizzare sulla dama e chiederà l’intervento del medico. Insomma, la protagonista del programma di Canale5 sconvolgerà l’equilibrio della dama di Torino e darà il via a un simpatico siparietto (che piacerà decisamente poco a Gemma) che divertirà tutti in studio. Alla fine l’opinionista riuscirà a fare intervenire un dottore in studio che analizzerà la Galgani. Oggi inoltre si parlerà anche di Roberta Di Padua che liquiderà Alessandro. A quanto pare il loro appuntamento non sarebbe andato come sperato.

Anticipazioni nuova puntata, non c’è pace per una coppia: acceso scontro in studio

Intanto la fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si spegnerà ancora. Il cavaliere di Taranto in particolare si intrometterà nelle nuove frequentazioni dell’ex e inizieranno a volare parole grosse. La coppia continuerà a parlare del loro passato e la discussione si accenderà ulteriormente con l’intervento di Armando Incarnato. Segno che Riccardo non ha ancora dimenticato Ida? Ci sarà finalmente il ritorno di fiamma tra loro? L’appuntamento perciò con le peripezie sentimentali di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori è per oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5.