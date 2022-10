Riccardo Guarnieri in lacrime. Ida Platano ammette: “Ho sbagliato anche io”

Il duro sfogo dello storico protagonista del trono over: “Basta non ce la faccio più”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne la reazione di Riccardo Guarnieri dopo che la sua ex è uscita con due nuovi cavalieri del trono over, non si è fatta attendere. Il protagonista del programma ha avuto un duro sfogo visto che si è difeso pronunciando le testuali parole, durante il confronto con la storica dama e a seguito di un litigio con Claudio:

“Presuntuoso di che, basta non ce la faccio più, l’educazione, il rispetto, mi sono stancato, non lo posso più accettare, non ho mai mancato di rispetto”.

La dama di Uomini e Donne ferma sui suoi passi con l’ex: “Il mio tempo per te è finito”

A movimentare l’appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi, oggi sono stati ancora una volta Ida Platano e il suo ex. Per cominciare la dama ha fatto sapere di essere uscita con Claudio e Giuseppe, sottolineando che sono due persone diverse. Il pubblico ha visto uno scontro che c’è stato tra lo storico cavaliere e la parrucchiera dietro le quinte del programma. Nel video in questione Gemma Galgani ha rimproverato l’ex della sua amica per aver fatto una battuta su di lei. Poi la parrucchiera è sbottata contro Riccardo Guarnieri: “Sei furbo, se pensi che ti ho fatto stare male sputa il rospo”. La dama dopo aver detto di sentirsi molto meglio dopo lo sfogo, ha aggiunto: “Ho bisogno di un uomo che abbia contenuti a livelli, che dimostra con i fatti gli attributi, sono sempre stata sicura della persona che sono, mi aspettavo da te prendere in mano la situazione, oggi dico basta”. La replica del 41enne è stata: “Secondo te sono stato furbo per andare a cena con te, addirittura io furbacchione”. La dama è rimasta ferma nella sua decisione:

“Non ti aspetto più, sono stata chiara al telefono, il mio tempo per te è finito“.

L’opinionista attacca Ida Platano: “Non sei la piccola fiammiferaia”

Il protagonista del trono over oltre a precisare di essere stanco di dire sempre le stesse cose, ha attaccato la sua ex dicendole: “Pensi solo a te stessa, mi hai attaccato su cose che non esistevano, vuoi fare credere che sei la povera vittima, basta con questa storia”. Tina Cipollari si è scagliata contro la dama:

“Non sei la piccola fiammiferaia, sei una donna sveglia e con gli occhi aperti quando vuoi tu, elenchi sempre cosa avresti dovuto avere e quello che non ti ha dato, ci pensi a come ti poni tu?”.

Il cavaliere che di recente ha fatto dietrofront, si è lamentato per non aver mai ricevuto apprezzamenti dalla sua ex, prima di non trattenere le lacrime: “Dalla sua descrizione sembro un mostro”. La dama dopo avergli spiegato di essersi innamorata sin da subito del suo fisico, della sua sensibilità e per il fatto che la faceva sentire donna ha ammesso: “Ho sbagliato anche io”.