GF Vip, amico di Antonella Fiordelisi chiarisce il suo stato sentimentale

L’amico della modella mette fini ai dubbi su un suo possibile fidanzamento

Il Grande Fratello Vip si sa che crea dinamiche e notizie sui concorrenti del programma, con scandali e news che sono all’ordine del giorno. Nei giorni scorsi sono uscite delle indiscrezioni sul web che davano Antonella Fiordelisi fidanzata fuori dalla casa più spiata d’Italia, con l’uomo in questione che non avrebbe preso bene l’avvicinamento della ragazza a Edoardo Donnamaria. Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, esperto di gossip affidabile e amico della ragazza, ci ha tenuto a smentire categoricamente queste voci definendole fake news e dicendo la sua: “Antonella si è lasciata proprio qualche mese fa con l’imprenditore Gianluca Benincasa, con il quale sono stati migliori amici per anni, prima che lei pose fine alla loro sofferta relazione”.

L’ex fidanzato di Antonella non ci è rimasto bene per alcuni suoi comportamenti nella Casa

Alessandro Rosica ha poi proseguito a dire la sua verità in un lungo post su Instagram, rivelando come l’uomo abbia maggiormente sofferto della loro separazione e, nonostante il gran bene rimasto tra i due, l’imprenditore non ha preso bene l’avvicinamento di Antonella a Edoardo dato che loro relazione è finita da poco ed è stata molto importante. Lui avrebbe voluto più rispetto e tatto da parte della sua ex fidanzata. Poi, Rosica ha concluso il suo discorso dicendo che i due sono al 100% single e che quindi la giovane non ha freni riguardo ciò che può succedere nella casa del GF Vip. Infatti qualche settimana fa la ragazza aveva raccontato a Sara Manfuso, che sarebbe stata denunciata nelle ultime ore, di questa sua relazione con un suo ex migliore amico. Vedremo se Alfonso Signorini vorrà indagare maggiormente su questa faccenda con la ragazza nelle prossime puntate.

La modella è finita nuovamente al televoto insieme a tanti altri concorrenti

Nelle nomination della puntata di ieri del GF Vip, Gegia è stata nettamente la più votata dai suoi inquilini ed è finita al televoto insieme a Sofia Giaele De Donà, anch’essa molto votata, mentre per un solo voto hanno avuto il loro stesso destino anche Wilma Goich, Pamela Prati, Romita, Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis e la stessa Antonella. Il pubblico voterà il preferito e quindi l’immune che non potrà essere nominato nelle prossime nomination della puntata di lunedì, e vedremo se l’ex schermidora risulterà la più votata, dato che ultimamente è molto apprezzata dal pubblico per la sua schiettezza e sincerità risultando già la prima immune di questa edizione.