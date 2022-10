GF Vip, Attilio Romita si scusa con Patrizia Rossetti e ammette: “Io rosico”

La conduttrice radiofonica giustifica la sua nomination al giornalista: “Pensavo mi rispondessi con ironia”

Nella scorsa puntata Attilio Romita non ha gradito per niente che Patrizia Rossetti l’abbia nominato, dicendo di non sopportare il rumore che fa con le sue ciabatte. Tra i due c’è stato un nuovo faccia a faccia, nella puntata del reality andata in onda questa sera. La conduttrice radiofonica si è giustificata, ribadendo ancora una volta di non avercela con il giornalista:

“Pensavo che mi rispondessi con la stessa ironia quando ho fatto questa nomination, non parliamo molto, ti ho anche fatto un piccolo appunto, mi ha fatto piacere quando hai raccontato la tua storia con la tua stupenda donna”.



Il volto storico del Tg1 fa dietrofront sulla compagna di gioco: “Non è un imbecille. Sono stato stupido”

Attilio Romita e Patrizia Rossetti, in questi giorni non si sono risparmiati critiche a vicenda al GF Vip 7. Nell’appuntamento serale di oggi il giornalista si è reso conto di aver usato delle parole troppo esagerate in un confessionale nei confronti della compagna di gioco, visto che ha affermato:

“Tutto vero, lei non è un imbecille, consentite anche a me di avere un momento di nervosismo, è una bella donna, sono stato stupido a definirla così in confessionale, è veramente un adorabile rompiscatole”.

Sonia Bruganelli ha rassicurato il concorrente, che di recente ha contestato sulle immunità che hanno ottenuto gli altri vipponi: “Secondo me non hai bisogno di rosicare, il tuo percorso è di una persona che si sta mettendo in gioco”. La replica del volto storico del Tg1 non si è fatta attendere, visto che si è lasciato andare a un’ammissione: “Ti apprezzo moltissimo, riesci a capire tutte le situazioni qui dentro prima di noi stessi, però ti devo confessare che io rosico”. Quando Orietta Berti invece gli ha dato questo consiglio: “Deve stare sereno e tranquillo”, il 69enne ha fatto capire di essere convinto che sarebbe stato lui l’eliminato: “Preferirei esserlo ma non a casa mia da domani”. Anche la conduttrice radiofonica e sua coinquilina, si è rivolta allo stesso dicendogli: “Che ti ho detto ironia tu ne hai”.

Il conduttore stuzzica l’imprenditore veronese: “Sei lì a fare il paralume!”

Il giornalista che ha sferrato un nuovo attacco agli autori nelle scorse ore, si è detto sempre più sicuro di avere la peggio al televoto: “Non mi vedrete più”. Il 69enne ha esultato di gioia quando il pubblico l’ha salvato, e Giulia Salemi dallo studio ci ha tenuto a dirgli: “I social ti amano perchè tu sei fuori controllo, dici la qualsiasi, ma noi ti vogliamo attivo, vogliamo le dinamiche”. Non appena il concorrente ha fatto un avvertimento: “Potrei fare guai però”, l’ex gieffina ha aggiunto: “Vai sentiti libero!”. Il conduttore si è rivolto a tutti i concorrenti, ma soprattutto ha stuzzicato Daniele Dal Moro: