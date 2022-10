Grande Fratello Vip, concorrenti umiliati da Marco: l’affondo a Sara Manfuso

Marco Bellavia rientra nella casa e attacca tutti i concorrenti: “Mi avete fatto fuori in 20 giorni”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è entrato poco fa nella casa più spiata dagli italiani per avere un confronto con tutti i concorrenti dopo tutto ciò che è successo. E quest’ultimo non c’è andato affatto giù leggero nei loro confronti. Cosa ha detto? Ha rivelato di esserci rimasto molto male perchè nel momento in cui è uscito dalla casa quasi nessuno ha versato una lacrima. Successivamente li ha anche attaccati per il modo in cui si sono comportati costringendolo praticamente ad abbandonare il gioco:

“Me ne avete dette di ogni genere…Di tutti i generi…Mi sono messo a piangere…Tante cattiverei su di me…Ho sognato per 22 anni di entrare qui dentro e voi ci avete messo 22 giorni per buttarmi fuori…”

I concorrenti ovviamente sono rimasti sconvolti dalle sue parole dure e crude, ma giuste.

Sara Manfuso nel mirino dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “E’ scappata davvero”

Successivamente Marco Bellavia non ha nascosto di essere un po’ deluso nel non vedere in casa la moglie del politico Andrea Romano, visto che ha deciso di abbandonare il gioco per via di tutta questa intricata faccenda:

“Non vedo una persona che è scappata davvero…L’avrei voluta vedere qua in mezzo invece di averla vista in un altro programma dicendo che io avrei delle patologie che avrei dovuto curare prima di entrare nella casa…”

Marco, che poco prima ha criticato Gegia in studio, ha poi dichiarato di credere che Sara abbia un po’ voluto fare il medico nei suoi confronti, senza però avere i titoli per farlo: “Si è sentita in dovere di fare il medico…Lo ha fatto sia qui dentro che fuori…”

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente lo ammette: “Scusate ma volevo togliermi i sassolini dalle scarpe”

Marco Bellavia ha poi voluto chiarire ai concorrenti del reality show vip condotto da Alfonso Signorini di essersi voluto un po’ togliere i sassolini dalle scarpe stasera dopo tutto ciò che è successo: “Mi sono voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe…” Quest’ultimo ha poi consigliato a tutti di proseguire il reality nei migliori dei modi: “Proseguite il GF in maniera un po’ più propositiva per cercare di costruire qualcosa…Non siate distruttivi…”