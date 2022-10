GF Vip, confessione straziante di Attilio Romita: “Mia figlia non mi parla più”

Puntata impegnativi per l’uomo tra televoto e presunto flirt: arriva uno sfogo a fine serata

Ieri sera Attilio Romita è riuscito a salvarsi al televoto valido per l’eliminazione, in cui la meno votata è risultata essere Gegia, la quale ha abbandonato definitivamente la Casa. Inoltre, l’uomo è stato tirato in ballo per un presunto flirt di qualche anno fa con Elenoire Ferruzzi, con i due che si sono conosciuti ad un evento dove l’uomo conobbe anche la sua attuale compagna. I due hanno smentito possibili svolte amorose, ma ciò che ha colpito di più è il racconto dell’uomo ad Antonino Spinalbese a fine puntata in cui si è sfogato in merito alla fine di comunicazione con sua figlia, lasciando senza parole l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Rivelazione choc dell’uomo sulla figlia: il motivo della fine della loro comunicazione ha del clamoroso

Romita a fine puntata si è sfogato con Antonino in merito a sua figlia, facendo alcune rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Mia figlia non mi parla più da quando ha saputo che entravo nella Casa. Mi ha detto interrompiamo le comunicazioni, non sei la persona adatta per quel programma. Se vai là perdi una figlia, e ora che uscirò dovrò cercare di riprendere mia figlia. Però se fanno queste scenette di certo non la riconquisterò”. Dichiarazioni che hanno lasciato di stucco l’uomo all’ascolto, così come molti telespettatori, rimasti sorpresi dato che secondo molti l’ex mezzo busto del Tg 1 sta facendo un bel percorso senza sfigurare. Vedremo se Alfonso Signorini vorrà trattare questo argomento delicato nella puntata di lunedì 17 ottobre.

Attilio Romita e il presunto flirt con Elenoire Ferruzzi: i due ci hanno raccontato la verità?

Ieri sera Alfonso Signorini è tornato sulla rivelazione choc uscita fuori qualche puntata fa in un confessionale con Elenoire Ferruzzi, con la donna che non aveva negato il presunto flirt tra lei e Attilio Romita, lasciando intendere che tra i due ci fosse stato stato qualcosa nell’evento a cui avevano preso parte. Ieri però i due, interpellati dal direttore di Chi, hanno negato tutto, con l’uomo che ha detto di non ricordare nulla, mentre la donna famosa su Tik Tok ha rivelato che non c’è stato niente tra loro. Dal canto suo Alfonso ha però dichiarato che i due non la raccontano giusta e che quindi indagherà ancora su questa intricata vicenda.