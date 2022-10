GF Vip, Elenoire Ferruzzi vuole lasciare: c’entra il ‘caso Marco Bellavia’?

Elenoire Ferruzzi non ce la fa più: “Voglio ritirarmi dal programma”

Stasera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ed in base a diverse indiscrezioni circolate online pare sarà davvero avvincente. Prima della diretta la tensione è palpabile anche nella casa più spiata dagli italiani. Ed in queste ultime ore la popolare concorrente transgender, parlando a tu per tu con Giaele, non ha fatto mistero di star pensando seriamente di abbandonare il programma condotto da Alfonso Signorini (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose…Basta! No, no ma che me ne frega a me. Non sono mica obbligata!”

Grande Fratello Vip, la concorrente decisa a lasciare: potrebbe c’entrare il ‘caso Marco Bellavia?’

Ovviamente sono stati in tanti sui social a credere che Elenoire Ferruzzi voglia abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini per via di quello che è successo a Marco, il quale è stato vittima di bullismo nella casa più spiata dagli italiani. Il motivo? Anche l’inquilina transgender è stata accusata di essersi comportata male nei confronti di quest’ultimo, e ipotizzando che si sia immaginata che stasera potrebbero essere presi provvedimenti avrebbe deciso di ritirarsi salvandosi in corner. I fan del reality avranno avuto la giusta intuizione? Chissà, intanto Elenoire, che giorni fa si è sfogata amaramente, sembra essere decisissima a tornare alla vita di tutti i giorni:

“Chi me lo fa fare a stare qua a me? Io non posso stare male, nella mia vita sono stata troppo male, basta. Non me ne frega un caz**, non me ne frega niente…”

Pamela Prati in forte crisi: l’accusa pesante mossa nei suoi confronti dagli altri coinquilini

Ore particolarmente complicate nella casa del GF Vip non solo per Elenoire Ferruzzi, ma anche per la popolare soubrette sarda, che in queste ultime ore è finita al centro delle polemiche perchè accusata di nascondere il cibo: “Me lo dicessero in faccia che rispondo a tono. Pettegoli che devono parlare alle spalle…” Queste accuse l’hanno però ferita molto, tanto che poco dopo è scoppiata in un lungo pianto. In questa occasione la showigirl ha anche dichiarato di sperare di essere nominata stasera, così potrà tornare alla vita di tutti i giorni.