GF Vip, Elenoire Ferruzzi si sfoga: “Non sto bene. Sono arrabbiata”

L’icona trans si lascia andare alle lacrime: l’ex tronista la conforta

Elenoire Ferruzzi a seguito del chiarimento con Luca Salatino e del confronto con Soraia Allam Ceruti nella nuova puntata, ha avuto l’ennesimo momento di sconforto nella casa di Cinecittà. L’icona trans dopo non aver nascosto di sentirsi ferita per il modo in cui è stata raccontata la vicenda lunedì sera, si è lasciata andare a un pianto liberatorio con l’ex tronista, che non ha perso tempo per consolarla:

“Io ti voglio bene. Non ti chiudere. Anche io sto in ansia, ho degli alti e bassi”.

La sfuriata della famosa artista: “Ma come si permettono? Il capitolo non è chiuso”

Dopo la diretta della nuova puntata del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi oltre a prendersela con gli autori del programma per le clip mandate in onda in cui parla di Ginevra Lamborghini, è stata parecchio amareggiata. La famosa artista dopo essersi isolata nella sua stanza si è sfogata affermando: “Non sto bene. Sono arrabbiata anche perchè non mi sento capita e sono ferita. Non sono stata creduta, e per l’ennesima volta smentita”. L’icona trans riguardo al suo interesse nei confronti di Luca Salatino ha sottolineato: “Una persona non chiude il capitolo a comando. Non erano cose campate in aria”. Sara Manfuso si è preoccupata per la sua compagna di gioco: “Ho paura che tu possa vivere male il tuo percorso. Non puoi fare nulla, tu hai i tuoi sentimenti, lui ha la sua storia. Non hai alternative. A me interessa che tu stia bene”. Sempre durante lo sfogo la chiacchierata concorrente ha continuato a difendere le sue ragioni:

“Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Il capitolo non è chiuso“.

L’ex di Belen Rodriguez criticato da Elenoire Ferruzzi: “Ti comporti con tutti allo stesso modo”

Intanto nelle scorse ore, l’icona trans ha criticato l’atteggiamento di Antonino Spinalbese: “Tu non manifesti mai un sentimento che sia uno. Ti comporti allo stesso modo con tutti“. La replica dell’hair stylist non si è fatta attendere, dopo aver ammesso di far fatica a esprimere emozioni e opinioni: “Tu confondi la gentilezza con la falsità”. L’artista è rimasta ferma nella sua posizione, visto che ha fatto un altro rimprovero al compagno di gioco: “Non sei aperto all’amicizia se non racconti le cose tue. Solo gli stupidi cambiano idea”. Luca Salatino invece ha invitato il coinquilino ha tirare fuori il suo carattere, dandogli questo consiglio: “Devi accettare di più il tuo essere, non ti nascondere ogni volta”.