GF Vip, il confronto tra Marco Bellavia e i concorrenti: l’indiscrezione

L’indiscrezione sul caso più discusso degli ultimi giorni: ecco quando ci sarà il confronto

Il “caso Bellavia” è scoppiato negli ultimi giorni creando un grande caso mediatico, con tanti vip e utenti che si sono schierati a favore dell’ex conduttore di Bim Bum Bam e contro molti concorrenti colpevoli di non averlo aiutato e di aver infierito sulla sua instabilità mentale, tra cui Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Gegia, Wilma Goich e Charlie Gnocchi. Se per i primi due ciò è costata l’eliminazione, gli altri invece per il momento si sono salvati suscitando l’ira del pubblico. Il fratello di Gene aveva chiesto a gran voce ad Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì di far rientrare l’uomo in casa per un confronto con loro. Bene, questo desiderio potrebbe essere presto esaudito: secondo quanto rivelato da FanPage, da fonti vicine alla produzione si apprende che Marco potrebbe presto avere un confronto con il gruppo già nella puntata di domani 6 ottobre o in quella successiva, anche se non si sa se ciò avverrà dallo studio o rientrando temporaneamente nella Casa.

Il confronto più atteso del momento: come reagiranno i vipponi?

L’attesa per il confronto più acceso degli ultimi giorni dovrebbe essere quindi piuttosto breve, come riferito da FanPage: tra una o due puntate. Marco Bellavia, uscito nel modo peggiore possibile dalla casa del GF Vip, ovvero con un confessionale in cui piangeva e nell’indifferenza generale, ricevendo sostegno sui social, sarebbe pronto a confrontarsi con i suoi ex inquilini. Alfonso Signorini aveva dichiarato nella scorsa puntata al pubblico e ai concorrenti che l’uomo non era in studio perché attualmente non sta bene e che si era addirittura scusato lui per quanto accaduto, commuovendo ancora di più tutta Italia. Vedremo come reagiranno i vipponi quando vedranno o sentiranno ciò che l’uomo avrà da dire sul suo ritiro e su di loro.

Le dichiarazioni di Marco Bellavia dopo il ritiro: “Educazione in cambio di?”

L’ex conduttore di Bim Bum Bam si è sfogato ieri su Instagram, come trattato anche da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…in cambio di…?? Poi dipende sempre dai punti di vista…”. L’uomo ci ha tenuto a dire la sua ai tanti fan che stanno seguendo con tanta attenzione ciò che è successo, con Pamela Prati che recentemente ha dichiarato di voler frequentare l’uomo fuori dalla casa e che lui è un libro che non tutti possono leggere, che molti lo leggono al contrario, e l’ultima frase di Bellavia sul punto di vista con la foto pubblicata di traverso sembrerebbe un chiaro riferimento alle parole della donna.