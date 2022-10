GF Vip, la bufera non si placa e il pubblico tuona: “Cacciate quei bulli!”

Continua la bufera sul Grande Fratello Vip: il pubblico vuole che i concorrenti siano cacciati

Non si placa neanche per sogno lo sdegno del pubblico nei confronti dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia per essere stato poco bene nella casa più spiata d’Italia. Come si scrive nel settimanale Nuovo Tv il pubblico ha tuonato: “Cacciate quei bulli dalla tv”. Perché quello che è venuto fuori in queste dure settimane per loro e per il conduttore del GF Vip è proprio questo: che il branco si è comportato dei bullo e ha fagocitato un’anima gentile e buona come quella di Marco.

Parla lo psichiatra Alessandro Meluzzi: “Il programma non verrà chiuso nemmeno stavolta”

E a intervenire sulla vicenda ci ha pensato lo psichiatra Alessandro Meluzzi, che negli anni passati era un prezzemolino dei salotti di Barbara d’Urso, il quale è convinto che reality come il Grande Fratello Vip sono fatti apposta per questo, un po’ come nell’antichità quando il pubblico si divertiva a vedere combattere tra loro i gladiatori nelle arene. Secondo lui “il programma non verrà chiuso neanche stavolta” anche perché “fa ascolti” e “porta pubblicità”, anche se per questo caso la pubblicità è stata tutta negativa, e anche diversi sponsor si sono ritrovati a dissociarsi su quanto stava accadendo nella casa.

Grande Fratello Vip e il caso Bellavia: tutti i vip che si sono indignati

Sono moltissimi i vip che si sono indignati per il caso Marco Bellavia per il quale hanno pagato solo in due ovvero Ginevra Lamborghini (squalificata dal gioco) e Giovanni Ciacci (eliminato al televoto con Gegia, Elenoire e Patrizia), e tra questi c’è Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, che ha definito il cast un esercito di nullafacenti. Poi Anna Pettinelli si augurava che l’intero cast sparisse nel corso di una serata e poi ancora Simona Ventura, che ha stuzzicato Giovanni Ciacci. Anche Alex Belli ha detto la sua, ovvero che in quel momento si vedeva solo disumanità, e poi ancora Maria Teresa Ruta che ha sottolineato come nessuno abbia aiutato una persona in difficoltà come Marco. In ultimo anche Adriana Volpe ha detto la sua, così come Fabrizio Corona e Cristina Plevani. Nel frattempo, però, i concorrenti sono stati puniti per un’infrazione.