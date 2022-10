Grande Fratello Vip, comunicato ufficiale: sanzione pesante per i concorrenti

Provvedimento disciplinare per i concorrenti del reality show: il comunicato ufficiale

Ore particolarmente complicate per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Cos’è successo? Poco fa hanno ricevuto un comunicato dalla parte della produzione del programma condotto da Alfonso Signorini in cui è stato rivelato che purtroppo il loro budget per fare la spesa settimanale è stato pesantemente decurtato perchè hanno più volte infranto il regolamento:

“Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale…”

Ovviamente gli inquilini vip della casa più spiata dagli italiani non l’hanno presa benissimo.

GF Vip, perché i concorrenti sono stati puniti? Ecco tutta la verità

Ovviamente saranno in tanti a chiedersi il motivo per cui i concorrenti del reality show sono stati puniti con una forte decurtazione del loro budget per fare la spesa settimanale. Nel comunicato letto poco fa da Patrizia Rossetti e Luca Salatino, che giorni fa ha espresso la volontà di abbandonare, è stato svelato che la produzione è stata costretta a prendere un provvedimento così duro nei loro confronti perchè più volte non hanno rispettato le regole del Freeze (appena sentono freeze dalla regia devono immobilizzarsi qualsiasi cosa facciano finché non sentono stop freeze):

“Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del Freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa…”

Luca Salatino molto preoccupato per questo provvedimento: la reazione di Cristina Quaranta

Il più preoccupato per questa clamorosa decisione presa dal Grande Fratello Vip è stato senza ombra di dubbio l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha subito dichiarato che sarà veramente difficile far quadrare i conti per la spesa settimanale con un budget così risicato. Anche Cristina non ha nascosto la sua preoccupazione chiedendo la cortesia un po’ a tutti di osservare le regole, onde evitare che vengano presi altri provvedimenti. Successivamente si sono messi tutti al tavolo per fare la spesa, tranne Wilma Goich, che dopo le recenti polemiche mosse nei suoi confronti ha deciso di non partecipare per protesta.