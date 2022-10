GF Vip, Mediaset sospende la doppia puntata settimanale? L’indiscrezione

Cambiamento sulla programmazione del GF Vip? Ecco cosa potrebbe accadere

Nelle ultime ore e dopo la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda ieri sera, sta circolando un’indiscrezione sul web. In particolare nonostante il programma sta continuando a ottenere un successo incredibile, sarebbe in vista un cambiamento per quanto riguarda la programmazione. Si parla dell’imminente sospensione del doppio appuntamento settimanale stando a quando si legge su Novella 2000, e il motivo di questa decisione non dipende affatto dagli ultimi dati degli ascolti tv. Questa scelta sarebbe invece dipesa dal campionato di calcio 2022.



Mediaset evita la competizione con la Rai? Si parla di imminente sospensione del doppio appuntamento del reality

Il seguitissimo reality show Grande Fratello Vip giunto alla sua settima stagione, come di consueto da quando è tornato sul piccolo schermo sta facendo compagnia al pubblico con due appuntamenti settimanali. A quanto pare è in vista una novità, poichè su Novella 2000 è stato anticipato che potrebbe essere sospesa la doppia puntata, quando su Rai Uno ci saranno i Mondiali di Calcio 2022, che prenderanno il via a partire dal 21 novembre fino alla finalissima del 18 dicembre. Stando a quanto si evince, il reality che vede al timone Alfonso Signorini occuperà la prima serata di Canale 5 come di consueto soltanto fino al 10 novembre, mentre dalla settimana successiva andrà in onda solamente il lunedì. Sembra quindi che Mediaset abbia deciso di non competere, e al momento non si sa con assoluta certezza se la programmazione del reality verrà ripristinata tornando a quella originale una volta terminato il torneo. Non si tratta quindi di una scelta legata agli ascolti del programma, che infatti continua a registrare ottimi risultati in termini di share.

Scoop bomba su un’ex gieffina: “Era al telefono con Alfonso Signorini”

Intanto secondo ad alcune indiscrezioni circolate in questi giorni, sarebbero pronti a entrare nella casa di Cinecittà dei nuovi concorrenti. Dagospia di recente ha parlato della modella Helena Prestes, un ex flirt di Antonino Spinalbese, mentre gli altri nomi venuti a galla di recente sono quelli di Teresa Langella, Patrizia De Blanck, Umberto Smaila e Max Bertolani. A Casa Pipol inoltre è stata annunciata la probabile partecipazione al reality dell’ex gieffina Dayane Mello. A svelare che la modella brasiliana ha avuto una conversazione al telefono con il conduttore del reality show è stata Samara Tramontana: “Probabilmente stava parlando di un ipotetico ritorno”. La conferma è arrivata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, visto che riferendosi alla modella brasiliana ha affermato: “C’è stata la telefonata. Non si conoscono i contenuti. Se ci pensate Giulia Salemi è rientrata a due anni di distanza, lei farebbe lo stesso percorso”.