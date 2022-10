GF Vip, Sofia Giaele De Donà attacca Antonino Spinalbese: “Non ti esponi”

La donna ci è rimasta male per una cosa accaduta in puntata e per la poca chiarezza dell’uomo

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip sono successe tante cose che hanno avuto ripercussioni anche su ciò che è accaduto questa notte tra i concorrenti. Giale è rimasta molto contenta per il messaggio di auguri di suo marito Brad che Alfonso Signorini le ha mostrato in confessionale verso fine serata, così come per i fiori ricevuti dalla famiglia sempre per il suo compleanno in cui la donna ieri ha compiuto trent’anni. Però è rimasta molto amareggiata e delusa invece per una cosa successa ad Antonino Spinalbese in puntata e che riguarda indirettamente anche lei. C’entra anche Ginevra Lamborghini, con la quale la donna ha avuto pesanti scontri nelle due settimane di convivenza prima della squalifica della rivale.

Sofia Giaele De Donà attacca pesantemente Antonino: “Non ti esponi mai”

Ieri sera c’è stato un siparietto tra la sorella di Elettra Lamborghini e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, in cui lei, nonostante sia stato fatto notare da alcuni utenti del web come abbia passato una giornata a casa del fidanzato, ha dichiarato di essere in crisi e di avere dubbi. Inoltre, ha detto all’uomo di fare il bravo nella casa, ridando speranza ai fan della coppia chiamati “Gintonic“. Questo però ovviamente non è stato visto di buon occhio dalla donna sposata, la quale si era molto avvicinata ad Antonino, che questa notte ha affondato Edoardo, e con cui c’era stata una certa complicità. Infatti, durante la notte i due hanno discusso a quattr’occhi, con Giaele che non le ha mandate a dire: “Pensavo che tra te e Ginevra fosse solamente amicizia e che tu non fossi interessato a lei, altrimenti non avrei fatto provocazioni. A casa arriva un messaggio sbagliato di me e mi hai fatto passare male. Tu non ti esponi e poi ti arrabbi se passi per donnaiolo”.

Ci sono due triangoli all’interno della casa: come si evolveranno queste intricate vicende?

Nella casa del Grande Fratello Vip oltre agli scontri alcuni concorrenti provano anche dei sentimenti per altri inquilini. Come se non fosse bastato il triangolo della scorsa edizione che ha interessato milioni di telespettatori, ovvero quello tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, quest’anno ci sono ben due triangoli nati negli ultimi giorni: il primo è quello tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis, con i primi due che si sono scambiati diverse effusioni amorose ma il loro rapporto ha subito un raffreddamento nelle scorse ore con accuse a vicenda, mentre Alberto ha dichiarato il suo interessamento per il volto di Forum. L’altro triangolo è quello tra Giaele, Antonino e Ginevra, con quest’ultima uscita dalla casa per squalifica ma che manda chiari messaggi all’uomo ancora dentro la casa, con invece i primi due che si erano avvicinati nei giorni scorsi prima della puntata di ieri. Vedremo come si evolveranno queste intricate e impronosticabili vicende.