Gianni Sperti torna all’attacco: “Armando Incarnato non mi ispira fiducia”

L’opinionista di Uomini e Donne non si fida di Armando e non farebbe mai un aperitivo con lui

Ci sono amicizie spontanee che nascono e crescono senza accorgimenti particolari e poi ci sono inimicizie che covano per anni e che vengono alimentate da frecciatine su frecciatine. Forse questo è il caso di Gianni Sperti e Armando Incarnato che non si sono mai potuti vedere nello studio di Uomini e Donne dove il primo è opinionista e il secondo cavaliere del parterre over. In una recente intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine l’opinionista ha ammesso quanto segue: “Armando non mi ispira fiducia e non andrei mai a fare un aperitivo con lui mentre Alessandro lo vedo logorroico”.

Gianni Sperti rivela il debole che ha per Ida Platano: “Mi piacerebbe conoscerla meglio”

Una cosa che non passa inosservata agli occhi degli spettatori di Uomini e Donne è senza dubbio l’affetto particolare che l’opinionista prova nei confronti di Ida Platano, ora impegnata nell’ennesima riproposizione della sua tormentata relazione con Riccardo Guarnieri. “Mi piacerebbe conoscerla meglio” ammette l’opinionista, “è una donna sensibile, sincera, non posso nascondere l’affetto che provo per lei”. Ma oltre a ribadire che non uscirebbe con Armando, che secondo lui avrebbe detto cose bruttissime, ammette anche che sarebbe disposto ad andare a fare un aperitivo con Riccardo per capire meglio cosa gli frulli in quella testa dura che non lo porta ad aprirsi con la persona che ha più amato ovvero Ida Platano.

Uomini e Donne, come va l’amore per Gianni Sperti? “Difficile innamorarsi oggi”

Molti vorrebbero che Gianni Sperti si fidanzasse e fosse felice in compagnia di qualcuno, ma poi puntualmente arriva l’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne dove afferma di non avere ancora trovato la persona giusta con cui condividere le sue passioni e la vita in generale; anzi, ha aggiunto che oggigiorno “è difficile innamorarsi” perché molti non vogliono perdere la propria libertà e poi si è troppo pieni di distrazioni. Poi lui è convinto che non ci si possa innamorare al primo sguardo; al massimo si può avere un’attrazione, un incontro folgorante, ma nulla di più. “Soprattutto ti innamori del suo modo di amarti” ha concluso romanticamente l’intervista il noto opinionista del programma condotto da Maria De Filippi.